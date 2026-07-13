Гръцките власти спряха над 2 тона български млечни продукти край Маказа

Г ръцките власти конфискуваха и унищожиха над два тона млечни продукти с български произход. Причината е, че стоката е превозвана в нарушение на законовите изисквания, което е създало сериозен риск за общественото здраве.

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Инцидентът се е случил на пътя Маказа – Комотини, малко след граничния пункт. Проверката е извършена от инспектори на гръцката Независима агенция за публичните приходи (AADE) в рамките на засиления контрол срещу незаконната търговия с хранителни продукти, съобщава NOVA.

Констатирани нарушения

При инспекцията на камиона с чуждестранна регистрация властите са установили две основни нарушения. Първо, превозното средство не е разполагало с необходимото хладилно оборудване, което е задължително според гръцкото законодателство за транспорт на такъв тип стоки. Второ, камионът е бил претоварен с около 1,5 тона над допустимото тегло.

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Оценка на риска и последствия

След проверката е потърсено съдействието на Ветеринарната служба на област Източна Македония и Тракия. Експертите от службата са потвърдили, че поради липсата на охлаждане по време на транспорта, продуктите са станали негодни за консумация и представляват сериозна заплаха за здравето на потребителите. В резултат на това цялото количество от над два тона е конфискувано и унищожено.

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На нарушителите са наложени предвидените от закона санкции както за претоварването на автомобила, така и за превоза на опасни за здравето храни. От гръцката Независима агенция за публичните приходи съобщават, че проверките по пътната мрежа ще продължат с цел ограничаване на незаконната търговия, защита на общественото здраве и гарантиране на лоялната конкуренция.