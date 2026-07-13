Новите милионери не искат чанти и костюми: как AI бумът променя лукса

Метеорити, пожарни автомобили, професионални спортни отбори и смарт часовници. Новото поколение милионери, натрупали богатството си от технологичния и AI бум, харчи парите си по начин, който все по-трудно се вписва в традиционната представа за лукс.

Това поставя световните модни къщи пред ново предизвикателство. След години, в които разчитаха на скъпи чанти, кожени изделия, официални дрехи и разпознаваеми символи на престиж, те трябва да привлекат хора, които разполагат с милиони, но продължават да носят тениски и къси панталони, пише Reuters.

Милиони в акции, но яке от магазин за употребявани стоки

Показателен е примерът на бившия специалист по данни в SpaceX Чип, представен от Reuters само с първото си име, който говори за личните си финанси.

Той притежава акции на космическата компания на стойност около 3,5 млн. долара. След първичното публично предлагане на SpaceX през юни новото му богатство му дава свободата да купува неща, които самият той определя като несериозни.

Сред тях са метеорити за 10 000 долара и стар пожарен автомобил за 5000 долара. Петдесетгодишният почитател на Космоса все още не е решил какво ще прави с автомобила. Една от идеите му е да го превърне в атракция за рождения ден на тригодишното си дете.

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Чип обмисля и покупката на часовник TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph за около 8000 долара. Моделът е вдъхновен от космическата мисия на американския астронавт Джон Глен през 1962 г.

Луксозните дрехи обаче не са сред приоритетите му. Последното яке, което е купил, е от магазина за употребявани стоки Goodwill.

„От години нося тениски и къси панталони. Така се чувствам удобно и не виждам причина това да се промени“, казва той пред Reuters.

Нов тип богатство, различни навици

Около 440 000 американци са станали милионери през миналата година благодарение на ръста на фондовите пазари. Към тях се присъединяват и служители и инвеститори в компании за изкуствен интелект, чието излизане на борсата създава ново технологично богатство.

Все още не е ясно дали тази нова група заможни потребители ще доведе до нов златен период за световния сектор на луксозните стоки.

„Тази индустрия все повече се конкурира с други сектори и с други възможности за разходи и покупки“, коментира пред Reuters Федерика Левато, партньор в консултантската компания Bain & Company.

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Луксозните модни марки се надяват технологичните милионери да помогнат на сектора в момент на продължаваща слабост на китайския пазар и несигурност сред потребителите в световен мащаб.

Световният пазар на лични луксозни стоки е бил оценен на 358 млрд. евро, или 406 млрд. долара, през 2025 г., показва проучване на Bain & Company. Пазарът се е свивал през последните две години.

Въпреки това Северна Америка е сред най-бързо растящите региони за групи като LVMH, Richemont и Hermès, както и за притежаваната от Kering марка Gucci през тримесечието до 31 март.

Главният изпълнителен директор на Richemont Никола Бос заяви през май, че високото равнище на потребителско доверие в САЩ се е отразило в силни продажби.

Спортни отбори и преживявания вместо традиционен лукс

Новите технологични милионери обаче имат различни интереси, които отклоняват вниманието им от традиционните луксозни стоки.

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Стратегът в областта на изкуствения интелект Зак Кас, който до 2023 г. е ръководил звеното на OpenAI за излизане на пазара и притежава неразкрит дял в SpaceX, използва част от печалбата си, за да купи професионален волейболен отбор.

Изборът му не е случаен. Самият той е играл волейбол в гимназията и в университета.

„Буквално взех печалбата си от OpenAI и купих професионален спортен отбор“, разказва той.

Според Reuters интересът към преживяванията, спорта и грижата за здравето се засилва сред хората от технологичния сектор.

Харисън Колкорд, основател на компанията Harrison Lifestyle Concierge, посочва, че технологичните служители проявяват интерес към смарт часовници, които следят ежедневните им крачки и изгорените калории.

Смарт часовник вместо Rolex

Бившият инженер в SpaceX Робърт, чиито акции са на стойност около 4 млн. долара, наскоро е купил за себе си и съпругата си нови часовници Apple Watch, тъй като двамата искат да обърнат повече внимание на физическата си форма.

След планиран круиз около Аляска семейството възнамерява да инвестира отново по-голямата част от новото си богатство.

Това не означава, че традиционните скъпи часовници ще останат без купувачи. Модели на Rolex и Cartier продължават да привличат клиенти и заради инвестиционната си стойност, тъй като цената им на вторичния пазар често е по-висока от тази в магазина.

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Традиционният часовник запазва и друго предимство.

„Няма да носите смарт часовника си със смокинг или костюм“, отбелязва Колкорд.

САЩ са били основният пазар за швейцарските часовници през 2025 г., като на страната се падат 17% от световния износ, показват данни на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия. Това се случва въпреки сериозните сътресения, предизвикани от вносните мита.

По-малко пари за дрехи и кожени изделия

Най-сериозното предизвикателство може да се окаже пред производителите на луксозни дрехи, чанти и други кожени изделия.

Новозабогателите харчат приблизително една трета по-малко за елегантни дрехи и кожени изделия в сравнение с хората, чието богатство е натрупвано през поколенията, посочва Филипо Бианки, който ръководи глобалния екип за луксозни стоки в Boston Consulting Group.

Вместо това сред основните им приоритети са активи с по-дълготрайна стойност като недвижими имоти, яхти и автомобили.

Разпознаваемите марки все пак запазват предимство. Според стилиста Мери Гонсалвес Кини, която работи с технологични ръководители в Калифорния, логата на марки като Chanel и Hermès остават достатъчно престижни, за да бъдат носени от заможни клиенти.

Но примерът на Чип показва колко трудно може новото технологично богатство да бъде превърнато в продажби на традиционни луксозни стоки.

Той разполага с милиони в акции, но не планира да купува скъпи дрехи, освен евентуално да обнови екипировката си за дейности на открито.

Новите милионери имат парите, от които луксозният сектор се нуждае. Въпросът е дали искат да ги похарчат за нещата, които той традиционно предлага.