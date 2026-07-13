Закуската на шампионите: Рафаел Надал разкри необичайната храна, с която поддържа форма

Р афаел Надал, двукратен шампион от Уимбълдън и един от най-великите тенисисти в историята, наскоро сподели необичайна тайна от своя режим – неговата любима закуска е препечен хляб с аншоа.

Макар Матадора да прекрати професионалната си спортна кариера през 2024 г., той разкри пред The Wall Street Journal, че е започнал да включва малките солени рибки в сутрешното си меню още докато е бил активен атлет.

„Преди изобщо не бях фен на закуската. Но по-късно в кариерата ми, след консултации с моя нутриционист, разбрах, че сутрин тялото задължително трябва да приема чисти протеини и въглехидрати“, признава Надал.

Ренесансът на една средиземноморска класика

Аншоата е соленоводна риба с дължина около 12-15 сантиметра, която традиционно се консервира в сол и се съхранява в зехтин. Тя е основна съставка в средиземноморската диета и особено в родната на тенисиста Испания.

Интересното е, че консервираната риба изживява истински кулинарен ренесанс в световен мащаб през последните години. Данните на списание Vogue показват, че само между 2024 и 2025 г. интересът към рибните консерви в TikTok е скочил с деветдесет и един процента. Това се дължи на появата на нови модерни брандове, които ребрандираха консервите в шикозна и модерна храна, изтривайки старата им слава на „суха и скучна храна от дъното на килера“. Според пазарните проучвания на Mordor Intelligence, глобалният пазар на рибни консерви ще продължи да расте стабилно с над 5% годишно в периода между 2026 и 2031 г., движен от търсенето на бърза, но същевременно здравословна и непреработена храна.

Истинска „хранителна бомба“

„Аншоата е абсолютна хранителна електроцентрала“, коментира пред Fox News Digital Суди Пигот, експерт по темата и автор на книга за малките рибки.

Според експертите от Cleveland Clinic, за размера си аншоата е изключително богата на чист протеин и е сред най-добрите рибни източници на омега-3 мастни киселини – полезните мазнини, от които тялото ни спешно се нуждае, за да работи добре.

Ползите от редовното хапване на аншоа:

За сърцето: Намалява нивата на триглицеридите, забавя натрупването на плака в артериите, понижава кръвното налягане и намалява риска от съсиреци.

Намалява нивата на триглицеридите, забавя натрупването на плака в артериите, понижава кръвното налягане и намалява риска от съсиреци. За зрението: Диетите, богати на омега-3, доказано намаляват риска от свързана с възрастта макулна дегенерация (отслабване на зрението).

Диетите, богати на омега-3, доказано намаляват риска от свързана с възрастта макулна дегенерация (отслабване на зрението). Витамини и минерали: Тя е ценен източник на витамини от група B, калций, желязо, калий, цинк и селен (мощен антиоксидант).

Експертите по устойчиво риболовство също препоръчват т.нар. „риби със сребриста кожа“ (които освен аншоата, включват сардини и скумрия). Те растат бързо в природата и поради краткия си жизнен цикъл натрупват изключително ниски нива на живак в сравнение с големите хищни риби като рибата тон.

Внимание: Скритата опасност

Здравните експерти обаче отправят едно важно предупреждение – тъй като аншоата се консервира с много сол, тя съдържа големи количества натрий. Хората, които имат проблеми с кръвното или трябва да избягват солта, следва да я консумират умерено. „Аншоата предизвиква силна жажда, затова не съветвам да се яде твърде много наведнъж“, добавя Суди Пигот.

Как да я включите в закуската си?

Ако искате да опитате диетата на Рафаел Надал, експертите предлагат няколко вкусни начина да я вкарате в сутрешното си меню: