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Полша очаква Украйна да се „изправи срещу миналото си“ относно зверствата във Волиня

Трагичните събития се случват през 40-те години на миналия век във Волиня и Източна Галиция, тогава част от окупирана Полша

12 юли 2026, 22:55
Полша очаква Украйна да се „изправи срещу миналото си“ относно зверствата във Волиня
Източник: БТА

В аршава очаква Киев да се „изправи срещу миналото си“, що се отнася до убийствата на етнически поляци от украински националисти през Втората световна война, заяви полският заместник-министър на външните работи, позовавайки се на отговорността на Полша за клането в Йедвабне, предаде полската новинарска агенция ПАП.

„Жертвите на геноцида в бившите източни гранични земи очакват да бъдат почетени, а не тези ужасни престъпления да бъдат игнорирани или омаловажавани“, заяви Владислав Теофил Бартошевски във видео обръщение, публикувано в профила на „Екс“ на МВнР.

Коментарите бяха направени, докато Полша отбелязва 83-ата годишнина от Волинското клане - убийствата на десетки хиляди етнически поляци от националисти от Украинската въстаническа армия (УПА) и Организацията на украинските националисти (ОУН). Трагичните събития се случват през 40-те години на миналия век във Волиня и Източна Галиция, тогава част от окупирана Полша. Убийствата достигат своята кулминация по време на „Кървавата неделя“ на 11 юли 1943 г., когато около 100 полски села стават жертва на координирани атаки.

В продължение на десетилетия клането във Волиня е спорна тема между Полша и Украйна, тъй като двете страни споделят противоположни мнения за събитията. Докато поляците официално признават Волинското клане за геноцид и считат УПА и ОУН за престъпни организации, украинците се противопоставят на тази терминология и реторика, разглеждайки тези военни формирования като символи на антисъветската съпротива и борбата за независимост.

Според Бартошевски, за разлика от Киев, Полша признава ролята си в погрома в Йедвабне - масовото убийство на няколкостотин полски евреи на 10 юли 1941 г. в тогава окупирания полски град. Полските историци смятат, че са били убити най-малко 340 души.

„Мащабът на това престъпление по никакъв начин не е сравним с Волинското клане“, отбеляза дипломатът.

Бартошевски заяви, че Полша „никога не е избягвала“ темата и „се е изправяла срещу тежкото си минало“, цитирайки вътрешния обществен дебат в началото настоящия век, потвърждаването на вината на извършителите и разследването, проведено от Института за национална памет.

Според заместник-министъра, за разлика от това, Украйна „никога не е провеждала дебат“ за Волинското клане, престъпленията, извършени от нейните националисти, или сътрудничеството на УПА с нацистите.

„Очакваме обаче, че в духа на истината украинците ще се изправят срещу миналото си“, каза Бартошевски.

През последните седмици дипломатическото напрежение между Киев и Варшава започна да се засилва, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски реши в края на май да присъди на едно от военните подразделения на страната почетното звание „Герои на УПА“. В сряда Европейският парламент разкритикува хода, наричайки го „ненужна и непровокирана ескалация“.

„Резолюцията на ЕП би трябвало да накара нашите съседи да осъзнаят, че в Европейския съюз няма място за прославяне - или дори за преклонение - пред хора и организации, отговорни за масови престъпления“, отбеляза Бартошевски.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
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