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Триумф на „Уимбълдън“: Световният №1 Яник Синер отново е шампион

Яник Синер защити титлата си на „Уимбълдън“ след четирисетова победа над Александър Зверев. За световния номер 1 това е пети трофей от Големия шлем и втора поредна купа в Лондон, завоювана след близо четири часа гладиаторска битка

12 юли 2026, 22:09
Триумф на „Уимбълдън“: Световният №1 Яник Синер отново е шампион
Източник: БТА

Я ник Синер защити титлата си на третия за годината турнир по тенис от Големия шлем "Уимбълдън". На финала водачът в схемата надигра втория поставен Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 за 3:48 часа игра и записа десета поредна победа срещу този съперник.

За световния номер 1 Яник Синер това е пета титла от Големия шлем и втора на тревата в Лондон, докато германецът не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през годината, негов първи трофей от Големия шлем.

Първите два сета в мача бяха равностойни и бяха решени след тайбрек, като двамата съперници печелеха подаванията си. Имаше само една възможност за пробив, която Синер пропусна в първия сет.  

Зверев взе първата част след тайбрек с 9:7, като и двамата пропуснаха по един сетбол, но при втората си възможност Зверев не сбърка и поведе след малко повече от час игра в първия сет.

Вторият сет се разви по идентичен начин, двамата стигнаха до тайбрек, но този път Синер бе безапелационен, поведе с 4:0 с два минипробива и след 7:2 изравни сетовете.

В третия сет играта продължи в същото русло до седмия гейм, когато Зверев получи първата си възможност за пробив в мача, но Синер запази хладнокръвие и изравни с къса топка, а при опита си да я стигне, Зверев се подхлъзна и удари коляното си. Германецът успя да продължи, но от този момент Синер взе инициативата, спечели подаването си, след това осъществи първия пробив в мача и поведе след 6:3.

В четвъртия сет Синер направи един пробив за 4:3 и след 6:4 триумфира с петия си трофей от Големия шлем.

Източник: БТА/Мирослав Димитров    
Яник Синер Александър Зверев Уимбълдън Тенис Голям шлем Финал Титла Шампион Световен номер 1 Ролан Гарос
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