Последно сбогом: Близки и приятели се прощават със сина на Весела Лечева на 14 юли

Б лизките на Мартин Велев обявиха подробности за поклонението пред паметта му. Семейството ще го изпрати в последния му земен път на 14 юли в София.
Опелото ще започне в 14:00 часа в храм „Света София“, където роднини, приятели и близки ще могат да отдадат последна почит на младия мъж. В емоционално послание семейството го определи като обичан син, съпруг, баща, приятел, колега и човек, оставил трайна следа в живота на всички, които са го познавали.
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Мартин Велев, син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и на бизнесмена Манол Велев, загина трагично на 10 юли по време на инцидент с джет в Гърция.
Според информацията на гръцките власти произшествието е станало в района на плажа „Зографу“ на полуостров Ситония, Халкидики. Данните сочат, че по време на маневра с джета той е бил ударен от силна вълна, вследствие на което е получил нараняване и е паднал във водата.
На помощ веднага се е притекъл друг водач на джет, който го е извадил от морето в безсъзнание. На място е пристигнал медицински екип, който е започнал реанимационни действия, но въпреки усилията на лекарите животът му не е бил спасен.
Мартин Велев е бил транспортиран с линейка до здравния център в Агиос Николаос, където медиците са констатирали смъртта му. Трагичната новина предизвика вълна от съболезнования към семейството на Весела Лечева от общественици, спортисти, приятели и близки.