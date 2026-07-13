„Преди купуваха без да се замислят, сега пресмятат всичко“: Как еврото промени пазаруването на българите в Одрин

О дрин от години е притегателно място за българите заради близостта, пазарите, храната и възможността да се намерят разнообразни стоки на по-достъпни цени. През последните месеци обаче местните търговци отчитат промяна – българските клиенти са по-предпазливи при покупките, а потокът от посетители е намалял, пише DarikNews.bg

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Решат Четин е българин от турски произход, който по време на Възродителния процес, когато принудително са сменяни имената, заминава със семейството си в Турция. Въпреки че от десетилетия живее в Турция и със семейството си говори на турски език, все още владее българския език много добре. Работил е в ресторантьорския бранш и това му е помогнало да говори по-често на български език, благодарение на туристите, които идват от България и да съхрани езиковите си умения.

Сега той е търговец, който продава основно млечни продукти и перилни препарати в Одрин. Премества се в Одрин преди близо 5 години заедно със семейството си.

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Той разказва, че преди България да стане част от еврозоната търговията в Одрин е вървяла много добре, благодарение на българските туристи. "Имахме много работа, цените бяха добри, имаше много клиенти, всичко вървеше много добре", споделя той.

От януари 2026 г. обаче нещата в Одрин са се променили. "Въвеждането на еврото в България попречи на работата ни", разказва търговецът.

"Хората сега се притесняват, още не са свикнали с обменния курс между еврото и турската лира. Работата намаля доста, цените в Турция също се увеличават и тук има инфлация. Все още е по-изгодно българите да пазаруват в Турция, въпреки по-високите цени тук, спрямо българските пак е по-евтино. Горивото, например, също е по-евтино", споделя още той.

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По думите му преди България да приеме еврото като официална валута, българите идвали и пазарували без много да му мислят. "Каквото им трябваше просто го взимаха. Сега не е така. Питат за цената, пресмятат, чудят се".

По думите му турците, които се завръщат в родината си по време на отпуските си, основно от Германия, също оказват негативно влияние върху търговията, за около два месеца през лятото работата намалява.

Според Решат Четин Одрин остава много привлекателна дестинация за българите заради близостта и най-вече качеството на турските стоки. "Може да си купиш храна, дрехи, строителни материали, мебели и техника и всичко това е с много добро съотношение между цена и качество".

Дали все още си струва да се посети Одрин? Той е категоричен, че си струва заради турското гостоприемство, забележителностите, вкусната турска храна и ориенталското изживяване, което е на крачка от България.

Решат разказва, че Петъчният пазар, който е много популярен сред туристите, отново е отворен, но вече е с друго име - Балкан пазар, отворен е в понеделник и петък, но петък е по-голям.

Освен за пазаруване, Одрин е интересен град и за културно-исторически туризъм. На едно място могат да се видят църкви, джамии и музеи. Освен най-популярната дестинация - джамията „Селимие“, интересно място е и Музеят на здравето в града. В него са пресъздадени стаи от болница от османския период. Двата моста, които са построени над река Марица, която минава през Одрин, също са забележителност в района. В Одрин също има две действащи църкви - Св. св. Константин и Елена и църквата Св. Георги.