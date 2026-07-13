България

„Преди купуваха без да се замислят, сега пресмятат всичко“: Как еврото промени пазаруването на българите в Одрин

Местни продавачи разказват, че потокът от български туристи е намалял, но градът остава предпочитана дестинация за пазаруване и туризъм

13 юли 2026, 07:58
„Преди купуваха без да се замислят, сега пресмятат всичко“: Как еврото промени пазаруването на българите в Одрин
Източник: iStock Photos

О дрин от години е притегателно място за българите заради близостта, пазарите, храната и възможността да се намерят разнообразни стоки на по-достъпни цени. През последните месеци обаче местните търговци отчитат промяна – българските клиенти са по-предпазливи при покупките, а потокът от посетители е намалял, пише DarikNews.bg

Гърците идват на пазар в България

Решат Четин е българин от турски произход, който по време на Възродителния процес, когато принудително са сменяни имената, заминава със семейството си в Турция. Въпреки че от десетилетия живее в Турция и със семейството си говори на турски език, все още владее българския език много добре. Работил е в ресторантьорския бранш и това му е помогнало да говори по-често на български език, благодарение на туристите, които идват от България и да съхрани езиковите си умения.

Сега той е търговец, който продава основно млечни продукти и перилни препарати в Одрин. Премества се в Одрин преди близо 5 години заедно със семейството си.

Белгийската преса: Еврозоната ще помогне на туризма у нас

Той разказва, че преди България да стане част от еврозоната търговията в Одрин е вървяла много добре, благодарение на българските туристи. "Имахме много работа, цените бяха добри, имаше много клиенти, всичко вървеше много добре", споделя той. 

От януари 2026 г. обаче нещата в Одрин са се променили. "Въвеждането на еврото в България попречи на работата ни", разказва търговецът.

"Хората сега се притесняват, още не са свикнали с обменния курс между еврото и турската лира. Работата намаля доста, цените в Турция също се увеличават и тук има инфлация. Все още е по-изгодно българите да пазаруват в Турция, въпреки по-високите цени тук, спрямо българските пак е по-евтино. Горивото, например, също е по-евтино", споделя още той.

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

По думите му преди България да приеме еврото като официална валута, българите идвали и пазарували без много да му мислят. "Каквото им трябваше просто го взимаха. Сега не е така. Питат за цената, пресмятат, чудят се".

По думите му турците, които се завръщат в родината си по време на отпуските си, основно от Германия, също оказват негативно влияние върху търговията, за около два месеца през лятото работата намалява.

Според Решат Четин Одрин остава много привлекателна дестинация за българите заради близостта и най-вече качеството на турските стоки. "Може да си купиш храна, дрехи, строителни материали, мебели и техника и всичко това е с много добро съотношение между цена и качество".

Дали все още си струва да се посети Одрин? Той е категоричен, че си струва заради турското гостоприемство, забележителностите, вкусната турска храна и ориенталското изживяване, което е на крачка от България. 

Решат разказва, че Петъчният пазар, който е много популярен сред туристите, отново е отворен, но вече е с друго име - Балкан пазар, отворен е в понеделник и петък, но петък е по-голям. 

Освен за пазаруване, Одрин е интересен град и за културно-исторически туризъм. На едно място могат да се видят църкви, джамии и музеи. Освен най-популярната дестинация - джамията „Селимие“, интересно място е и Музеят на здравето в града. В него са пресъздадени стаи от болница от османския период. Двата моста, които са построени над река Марица, която минава през Одрин, също са забележителност в района. В Одрин също има две действащи църкви - Св. св. Константин и Елена и църквата Св. Георги.

Източник: DarikNews.bg    
Одрин пазаруване търговия български туристи цени еврозона инфлация турски стоки Балкан пазар културен туризъм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Гръцките власти спряха над 2 тона български млечни продукти край Маказа

Гръцките власти спряха над 2 тона български млечни продукти край Маказа

Почина актьорът Сам Нийл, звездата от „Джурасик парк“

Почина актьорът Сам Нийл, звездата от „Джурасик парк“

Новите милионери не искат чанти и костюми: как AI бумът променя лукса

Новите милионери не искат чанти и костюми: как AI бумът променя лукса

Медицински пробив: Нова ваксина дава надежда срещу смъртоносен рак на мозъка

Медицински пробив: Нова ваксина дава надежда срещу смъртоносен рак на мозъка

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Опасен чар: тестваме най-атрактивния модел на Subaru (тест драйв)

Опасен чар: тестваме най-атрактивния модел на Subaru (тест драйв)

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 1 ден
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 2 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 1 ден
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

До 27 пъти по-силно от това на Юпитер: Учени откриха уникално магнитно поле на далечна планета

Любопитно Преди 20 минути

Учени откриха мощно магнитно поле около екзопланетата GJ 436 b, което е до 27 пъти по-силно от това на Юпитер. Според изследването в сп. „Сайънс“ феноменът влияе директно на звездата ѝ и отваря нов път към търсенето на живот в космоса.

Снимката е илюстративна

Битови отпадъци и хигиенни материали изплуваха от морето край Централния плаж във Варна

България Преди 26 минути

Според РИОСВ причината за проблема са интензивните валежи, които се изсипаха в нощта срещу 9 юли

Безпрецедентна атака срещу Аржентина: Фенове искат изваждането ѝ от Мондиал 2026

Безпрецедентна атака срещу Аржентина: Фенове искат изваждането ѝ от Мондиал 2026

Свят Преди 1 час

Онлайн петиция събра милиони подписи с обвинения за съдийски привилегии, но ФИФА няма процедура за подобно решение

,

Майки от цялата страна излизат на протест за по-високо майчинство през втората година

България Преди 1 час

Майки от 11 града се вдигат на нов протест във вторник от 18:30 ч. пред Министерския съвет. Родителите настояват обезщетението през втората година да стане 480 евро (70% от минималната заплата) заради огромния скок на цените на стоките

Решаваща среща в Париж: Зеленски и 25 лидери търсят път към мир в Украйна

Решаваща среща в Париж: Зеленски и 25 лидери търсят път към мир в Украйна

Свят Преди 1 час

„Коалицията на желаещите“ обсъжда нови мерки за военна помощ, противовъздушна отбрана и натиск върху Русия

Нови удари взривиха цените на петрола: Застрашен ли е Ормузкият проток

Нови удари взривиха цените на петрола: Застрашен ли е Ормузкият проток

Свят Преди 1 час

Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент се повишиха с 3,10 долара, или 4,08%, до 79,11 долара към 03:25 ч. по Гринуич (GMT), докато американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 2,95 долара, или 4,11%, до 74,36 долара за барел

От НДК до болница и училище: Четирима ръководители са дадени на КОНПИ след установен конфликт на интереси

От НДК до болница и училище: Четирима ръководители са дадени на КОНПИ след установен конфликт на интереси

България Преди 1 час

Сред тях са бившият директор на НДК, шеф на болница, член на управителен съвет и директор на училище

Доналд Тръмп секунди след опита за покушение в Бътлър

13 юли: На 6 сантиметра от хаоса – куршумът, който взриви САЩ

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

255 евро глоба за украинския тираджия с износени гуми, заловен на АМ "Тракия"

255 евро глоба за украинския тираджия с износени гуми, заловен на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Камионът е бил с липсващ на места грайфер и е спрян от движение след специализирана полицейска проверка

Голям пожар в нощен клуб в Банкок отне живота на най-малко 27 души

Голям пожар в нощен клуб в Банкок отне живота на най-малко 27 души

Свят Преди 2 часа

Десетки са ранени, причините за трагедията все още се разследват

Снимката, която доказва, че Роджър Федерер остава безспорният крал на „Уимбълдън“

Снимката, която доказва, че Роджър Федерер остава безспорният крал на „Уимбълдън“

Любопитно Преди 2 часа

Докато много от звездните гости предпочетоха коктейлите и вечерята, швейцарската легенда остана съсредоточена върху тениса

<p>Пътни камери с AI ще следят шофьорите&nbsp;за телефони зад волана</p>

Пътни камери с AI ще следят шофьорите в Кипър за телефони зад волана

Свят Преди 3 часа

Новата система ще разпознава водачи, които използват мобилни устройства зад волана, като целта е да се намалят тежките катастрофи

Тежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва

Тежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва

България Преди 3 часа

По първоначални данни катастрофата е причинена от неправилно изпреварване

Искат постоянен арест за шофьора на камиона от тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

Искат постоянен арест за шофьора на камиона от тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

България Преди 3 часа

При инцидента загина 40-годишен мъж, а други двама души пострадаха

Апелативният съд в Бургас решава дали шефът на ВиК ще остане в ареста

Апелативният съд в Бургас решава дали шефът на ВиК ще остане в ареста

България Преди 4 часа

Цветан Мирчев е обвинен за умишлена безстопанственост по разследване за предполагаемо източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти

Обвинение и гаранция от 5000 евро за хванатата да шофира с алкохол дъщеря на бивш столичен общински съветник

Обвинение и гаранция от 5000 евро за хванатата да шофира с алкохол дъщеря на бивш столичен общински съветник

България Преди 4 часа

24-годишната шофьорка самокатастрофира след гонка с полицията на Околовръстното шосе в София

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg
1

Дяволското пръскало от птичи поглед

sinoptik.bg

Внезапно си отиде звездата от „Джурасик парк" Сам Нийл

Edna.bg

Почитаме свети архангел Гавриил: традиции, поверия и забрани

Edna.bg

Повод за гордост: Реал Мадрид с постижение за историята

Gong.bg

Рекордни цени и пълни хотели: как Далас превърна Мондиала в злато

Gong.bg

Сметната палата даде на КОНПИ бившия шеф на НДК, ръководител на болница, училищен директор и член на държавно предприятие

Nova.bg

Най-смъртоносните пожари в Европа през последното десетилетие

Nova.bg