Рекордно наводнение във Венеция

И талия е засегната от проливни дъждове, а наводнението във Венеция потопи площад "Сан Марко", съобщи АФП.

Мощни дъждове засегнаха Италия, като най-тежко засегнатите райони бяха на юг и Венеция, където имаше широко наводнение.

Нивото на водата във Венеция се повиши до 183 сантиметра и повече от 80 процента от града е наводнен, предаде ТАСС, цитирайки агенция АНСА. Градските власти са готови да обявят извънредно положение. Наводнена е и прочутата базилика на площад "Сан Марко".

По-високо ниво на водата - 190 см - е регистрирано само през 1966 г., когато наводнения има и в други италиански градове, включително Флоренция. Този път преживяваме истинска катастрофа и няма как да няма щети, каза кметът на Венеция Луиджи Бруняро. На жителите на града им е препоръчано, ако могат, да не излизат на улицата.

Обилните валежи затвориха училища в няколко южни градове, включително Таранто, Бриндизи и Матера, както и сицилианските градове Позало и Ното, според националната метеорологична служба.

В Матера, тазгодишната Европейска столица на културата, торнадо предизвика падане на дървета и лампи, като повреди многобройни покриви и сгради. Няма съобщения за пострадали.

Във Венеция прочутият площад "Сан Марко" беше потопен поради изключително интензивните високи води, които се очакваше да надхвърлят 1,4 метра.

Площадът е особено засегнат от приливите и отливите, тъй като е разположен в една от най-ниските части на града.

Пиерпаоло Кампострини, член на съвета на базиликата "Сан Марко", заяви, че мащабът на наводнението днес е бил виждан само пет пъти в дългата история на базиликата, чието строителство започва през 828 г. и която е възстановена след пожар през 1063 година.

