Ч асти от провинция Леко в Ломбардия, Северна Италия са потопени под вода, след като се изсипаха обилни порои, а в същото време централната и южната част на страната са залети от гореща вълна, информира thelocal.it.

Домове, ферми и къмпинги бяха евакуирани, след като няколко бури покачиха опасно нивата на реките. Движението на влаковете е прекъснато, някои пътища са непроходими, включително маршрута около част от езерото Комо.

Ситуацията се усложнява и от топенето на снеговете в Алпите.

Части от пътя, който обикаля прочутото езеро се намират на повече от метър под вода.

В някои части от региона през нощта е имало силни градушки, а хората в провинция Бергамо са изгребвали с лопати леда от пътищата. Хората споделяли снимки в социалните мрежи, тъй като ледените зърна са били с размерите на яйце.

Междувременно в Централна и Южна Италия лятото дойде внезапно с много високи температури.

Holy moly, you could cook your meatballs on the pavement in the scorching heat of southern Italy https://t.co/xWJPk1gBYN