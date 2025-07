Рекордна въздушна атака: Русия изстреля над 500 дрона по Украйна

Р усия е изстреляла рекордните 539 дрона и 11 балистични и крилати ракети по Украйна през тази нощ, съобщиха днес военновъздушните сили на Украйна, предаде Ройтерс.

Украинските военни заявиха, че частите им за противовъздушна отбрана са свалили общо 270 руски дрона през нощта.

Още 208 руски дрона са били пренасочени с помощта на средства за електронна война или са били симулатори на дронове, в които липсват бойни глави.

