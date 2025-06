Пилот на F-16 е убит при масирана руска атака

У краински пилот на F-16 е бил убит при руските въздушни атаки в събота вечерта, съобщиха военновъздушните сили на Киев, което украински официален представител определи като най-мащабните въздушни атаки срещу страната му от началото на войната.

(Във видеото: Путин: Русия е готова за нови преговори с Украйна)

Подполковник Максим Устименко е прехванал седем въздушни цели от своя изтребител F-16, преди самолетът му да се повреди и да започне да губи височина, се казва в изявление на украинските военновъздушни сили в неделя, съобщава Newsweek .

Украинските власти съобщиха, че през нощта в събота Русия е изстреляла 477 безпилотни летателни апарата и примамки, както и четири хиперзвукови ракети „Кинжал“, седем балистични ракети с малък обсег, 41 крилати ракети „Х-101“, пет крилати ракети „Калибър“ и три зенитни управляеми ракети.

Нападенията в неделя бяха най-големите въздушни удари по Украйна за повече от три години пълномащабна война в страната по отношение на броя на постъпващите заплахи, потвърди пред Newsweek полковник Юрий Игнат, служител от украинските военновъздушни сили.

Last night, during a massive enemy air attack, First Class Pilot Lieutenant Colonel Maksym Ustymenko, born in 1993, was killed in action flying an F-16.



Maksym did everything he could to steer the aircraft away from a populated area. He didn’t have time to eject…



Our deepest… pic.twitter.com/dekUks3rYW