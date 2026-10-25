Напрежение и опашки в Сърбия: Нахлуване в секции и сблъсъци на съдбоносния вот

Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

О пашки от желаещи да гласуват и първи сериозни инциденти белязаха началото на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Още в първия половин час след отварянето на секциите бяха регистрирани големи струпвания от граждани, като част от избирателите пристигнаха пред изборните помещения още преди 7:00 ч. местно време.

На фона на високата избирателна активност обаче вече ескалира и първото сериозно напрежение. Около 30 души са нахлули в избирателна секция №27 в сръбския град Долевац, където са нападнали физически присъстващите и са прекъснали изборния процес. По думите на адвоката и политически активист от Ниш Драгана Милутинович, полицейски служители се намират непосредствено пред секцията, но отказват да предприемат каквито и да било действия. Подобни случаи на нахлуване и нападения срещу членове на секционни избирателни комисии са регистрирани и в още две избирателни секции в района.

Най-тежкият изпит за управлението на Вучич

Днешните предсрочни парламентарни избори са третите в Сърбия за последните пет години. Според международни и местни наблюдатели, вотът протича в изключително поляризирана обстановка и е най-сериозното изпитание за доминиращата роля на Александър Вучич в сръбската политика. през септември Вучич подаде оставка като президент, за да оглави листата на Сръбската прогресивна партия и да се кандидатира за министър-председател.

Основен негов опонент е листата „Студентите побеждават“, издигната на фона на масовите антиправителствени протести, които заливат страната от близо две години. Недоволството ескалира след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на козирка загинаха 16 души и обществеността поиска пълна отговорност за корупцията и държавните институции.

Числата на вота: Ключови факти за изборите

Право на глас: Общо 6 451 292 сръбски граждани имат право да пуснат бюлетина.

Места в парламента: 2418 кандидати от 18 избирателни листи се борят за 250 депутатски места в Народната скупщина. За самостоятелно мнозинство са необходими 126 места.

Изборни секции: Гласуването се извършва в 8392 секции (включително 29 в затвори и 93 в чужбина).

Бариера за влизане: Изборният праг е 3%, като за 9-те листи на малцинствените общности важи по-нисък праг.

Скандалът с секциите в чужбина

Въпреки че броят на регистрираните за гласуване сръбски граждани зад граница е почти три пъти по-голям спрямо предишните избори, властите в Белград отказаха да разкрият секции в десетки ключови световни и балкански градове. Избирателите в София, Букурещ, Солун, Истанбул, Грац и Ванкувър нямат възможност да гласуват в местните дипломатически представителства.

Под строгия поглед на Брюксел

Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско). Европейската комисия и международните мисии на ОССЕ следят изборния процес с повишено внимание на фона на зачестилите критики към Сърбия за медийната свобода, правото на протест и недостатъчното съгласуване на външната политика с ЕС.

Над 15 000 местни и 600 чуждестранни наблюдатели следят за спазването на изборния процес, а първите им оценки се очакват утре, 26 октомври.