Свят

Напрежение и опашки в Сърбия: Нахлуване в секции и сблъсъци на съдбоносния вот

Голяма активност, струпвания от рано сутринта и първи инциденти на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Опозицията съобщава за нахлувания и физически нападения в секции. Вотът се превърна в най-тежкото изпитание за Александър Вучич

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 25 октомври 2026, 07:30
Милано под обсада: Арестуваха „мозъка“ на бунтовете, 10 000 на шествие

Милано под обсада: Арестуваха „мозъка“ на бунтовете, 10 000 на шествие
30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи
Изборният ден зад граница: Как протича вотът в чужбина

Изборният ден зад граница: Как протича вотът в чужбина
Френската полиция арестува близо 1000 души при новата вълна от протести в страната

Френската полиция арестува близо 1000 души при новата вълна от протести в страната
Нови разсекретени досиета за НЛО разкриха мистериозен триъгълен обект над САЩ

Нови разсекретени досиета за НЛО разкриха мистериозен триъгълен обект над САЩ
Мащабни протести в Париж затвориха Лувъра и изкараха 70 000 полицаи по улиците

Мащабни протести в Париж затвориха Лувъра и изкараха 70 000 полицаи по улиците
Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си
Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

О пашки от желаещи да гласуват и първи сериозни инциденти белязаха началото на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Още в първия половин час след отварянето на секциите бяха регистрирани големи струпвания от граждани, като част от избирателите пристигнаха пред изборните помещения още преди 7:00 ч. местно време.

На фона на високата избирателна активност обаче вече ескалира и първото сериозно напрежение. Около 30 души са нахлули в избирателна секция №27 в сръбския град Долевац, където са нападнали физически присъстващите и са прекъснали изборния процес. По думите на адвоката и политически активист от Ниш Драгана Милутинович, полицейски служители се намират непосредствено пред секцията, но отказват да предприемат каквито и да било действия. Подобни случаи на нахлуване и нападения срещу членове на секционни избирателни комисии са регистрирани и в още две избирателни секции в района.

Най-тежкият изпит за управлението на Вучич

Днешните предсрочни парламентарни избори са третите в Сърбия за последните пет години. Според международни и местни наблюдатели, вотът протича в изключително поляризирана обстановка и е най-сериозното изпитание за доминиращата роля на Александър Вучич в сръбската политика. през септември Вучич подаде оставка като президент, за да оглави листата на Сръбската прогресивна партия и да се кандидатира за министър-председател.

Основен негов опонент е листата „Студентите побеждават“, издигната на фона на масовите антиправителствени протести, които заливат страната от близо две години. Недоволството ескалира след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на козирка загинаха 16 души и обществеността поиска пълна отговорност за корупцията и държавните институции.

Числата на вота: Ключови факти за изборите

Право на глас: Общо 6 451 292 сръбски граждани имат право да пуснат бюлетина.

Места в парламента: 2418 кандидати от 18 избирателни листи се борят за 250 депутатски места в Народната скупщина. За самостоятелно мнозинство са необходими 126 места.

Изборни секции: Гласуването се извършва в 8392 секции (включително 29 в затвори и 93 в чужбина).

Бариера за влизане: Изборният праг е 3%, като за 9-те листи на малцинствените общности важи по-нисък праг.

Скандалът с секциите в чужбина

Въпреки че броят на регистрираните за гласуване сръбски граждани зад граница е почти три пъти по-голям спрямо предишните избори, властите в Белград отказаха да разкрият секции в десетки ключови световни и балкански градове. Избирателите в София, Букурещ, Солун, Истанбул, Грац и Ванкувър нямат възможност да гласуват в местните дипломатически представителства.

Под строгия поглед на Брюксел

Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско). Европейската комисия и международните мисии на ОССЕ следят изборния процес с повишено внимание на фона на зачестилите критики към Сърбия за медийната свобода, правото на протест и недостатъчното съгласуване на външната политика с ЕС.

Над 15 000 местни и 600 чуждестранни наблюдатели следят за спазването на изборния процес, а първите им оценки се очакват утре, 26 октомври.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева/БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Каква е избирателната активност в страната към 13:00 ч. по данни на

Каква е избирателната активност в страната към 13:00 ч. по данни на "Мяра"

Нов звезден романс: Том Брейди и супермоделът Кандис Суейнпоъл в гореща афера

Нов звезден романс: Том Брейди и супермоделът Кандис Суейнпоъл в гореща афера

Бойко Борисов от Кюстендил: Денят е дълъг, ще гласувам, когато преценя

Бойко Борисов от Кюстендил: Денят е дълъг, ще гласувам, когато преценя

Армения спечели детската „Евровизия“ 2026, DARA взриви сцената в Малта

Армения спечели детската „Евровизия“ 2026, DARA взриви сцената в Малта

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 признака, че кучето ви е здраво

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 2 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 2 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 2 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ЦИК с информация за&nbsp;избирателната активност към 12:00 ч.</p>

ЦИК: 5,8% е избирателната активност към 12:00 ч.

България Преди 15 минути

Общо 385 092 души са гласували до обяд на изборите за президент и вицепрезидент. В страната са спрели работа 20 машини за гласуване, а в ЦИК са постъпили 13 сигнала за нарушения

"Заемам ти го": Бащата на Ламин Ямал спретна забавна шега с новата си снаха

"Заемам ти го": Бащата на Ламин Ямал спретна забавна шега с новата си снаха

Любопитно Преди 27 минути

Мунир Насрауи показа забавно чувство за хумор в социалните мрежи, споделяйки първа обща снимка с приятелката на футболната звезда - Инес Гарсия

Радев: Президентът трябва има знания, опит, ясни позиции и принципи, които е готов да отстоява

Радев: Президентът трябва има знания, опит, ясни позиции и принципи, които е готов да отстоява

България Преди 1 час

Главувах за това да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция, заяви премиерът

Три сатирични страници отново бяха свалени от Facebook

Три сатирични страници отново бяха свалени от Facebook

България Преди 1 час

От ГДБОП отричат намеса

,

Бивш футболист провеси кучето си от 5-ия етаж, за да го снима, арестуваха го

Свят Преди 1 час

Съседи заснеха смущаващи кадри, а полицията светкавично арестува 64-годишния бивш спортист

Бурята „Боело“ връхлетя Великобритания, вятърът надхвърли 128 км/ч

Бурята „Боело“ връхлетя Великобритания, вятърът надхвърли 128 км/ч

Свят Преди 1 час

Властите обявиха оранжев код за опасно време в Шотландия и Северна Англия. Има предупреждения за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и затруднения във въздушния транспорт

Буря потопи Дисниленд: Порой превърна най-щастливото място на Земята във воден парк

Буря потопи Дисниленд: Порой превърна най-щастливото място на Земята във воден парк

Любопитно Преди 1 час

Кратък, но изключително интензивен 15-минутен пороен дъжд над Анахайм изненада посетителите и заля ключови зони на известния тематичен парк в Калифорния

Иран с остра заплаха към САЩ и Израел: Ако искат нова война, знаят как ще завърши

Иран с остра заплаха към САЩ и Израел: Ако искат нова война, знаят как ще завърши

Свят Преди 1 час

Абас Арагчи заяви, че евентуално подновяване на военните действия няма да промени политиката на Техеран

Масов бой в Севлиевско, мъж нападна полицай

Масов бой в Севлиевско, мъж нападна полицай

България Преди 2 часа

При скандала е бил потрошен и лек автомобил

Илияна Йотова: Гласувах за България, трябва да спрем с разделението и омразата

Илияна Йотова: Гласувах за България, трябва да спрем с разделението и омразата

България Преди 2 часа

По думите ѝ българите се нуждаят от повече съгласие, диалог и обединение

Снимката е илюстративна

Мощен трус от 7,0 по Рихтер удари дълбоко под океана край Япония

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран на 470 км дълбочина в Пасифика и е усетен в голяма част от страната. Властите съобщават, че към момента няма опасност от цунами и данни за сериозни разрушения

Веселин Маринов призова за гласуване: "Когато гласувам, мога и да ругая, и да хваля"

Веселин Маринов призова за гласуване: "Когато гласувам, мога и да ругая, и да хваля"

Любопитно Преди 2 часа

Певецът Веселин Маринов призова за висока избирателна активност срещу купения вот, като определи политиката като „голяма игра“ и подчерта, че липсата на справедливост и усещането за корупция карат българите да губят доверие

МВР: 181 сигнала за изборни нарушения, 151 са за купуване на гласове

МВР: 181 сигнала за изборни нарушения, 151 са за купуване на гласове

България Преди 2 часа

Образувани са шест наказателни производства

FT с разкритие: Путин е бил готов да отстъпи територии през 2022 г.

FT с разкритие: Путин е бил готов да отстъпи територии през 2022 г.

Свят Преди 2 часа

Тайният мирен план предвиждал изтегляне на руските войски до границите отпреди нахлуването. Защо Зеленски и Ермак категорично отхвърлят предложението и какви са били условията за НАТО – вижте разкритията от тайните преговори

<p>Какъв ще бъде изборът на Росен Плевнелиев и Деси Банова-Плевнелиева</p>

„Уморихме се, но гласът е отговорност“: Какъв ще бъде изборът на Росен Плевнелиев и Деси Банова-Плевнелиева

България Преди 2 часа

Президентът Росен Плевнелиев и журналистът Деси Банова-Плевнелиева призоваха гражданите да гласуват, подчертавайки, че страната се намира в критичен момент за демокрацията и е нужна отговорност пред бъдещето на България

Отстраниха председател на СИК в Бургаско, явил се пиян

Отстраниха председател на СИК в Бургаско, явил се пиян

България Преди 2 часа

Проверка на РИК – Бургас установила неадекватно поведение и завален говор, на мястото му е назначен нов председател

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Кейти Пери на 42: От църковния хор до космоса - смелостта да бъдеш себе си

Edna.bg

Дино от „Игри на волята“ търси любовта: Искам човек, с когото да градя бъдеще

Edna.bg

ЦИК: 5,8% е избирателната активност в страната към 12:00 ч.

Nova.bg

Румен Радев: Президентът трябва да има знания, опит, ясни позиции и принципи и готовност да ги отстоява

Nova.bg