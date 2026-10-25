Свят

Предсрочни избори в Сърбия: Вучич е изправен пред най-голямото изпитание на властта си

Вотът се провежда на фона на продължителни антиправителствени протести и дълбоко разделение в обществото. За 250 места в парламента се състезават 2418 кандидати в 18 листи

Василена Василева Василена Василева

25 октомври 2026, 07:30
Предсрочни избори в Сърбия: Вучич е изправен пред най-голямото изпитание на властта си
Източник: iStock Photos

П редсрочни парламентарни избори се провеждат днес в Сърбия. Това са третите парламентарни избори в страната през последните пет години.

Според оценки на наблюдатели и структури на Европейския съюз изборният процес протича в силно поляризирана обстановка, на фона на масовите антиправителствени протести, започнали през ноември 2024 г.

Вучич пред най-тежкия си изпит на изборите в Сърбия

Вотът се разглежда като сериозно изпитание за управлението на Александър Вучич, чиято партия е доминираща сила в сръбската политика през последните години. През септември Вучич подаде оставка като президент, за да се кандидатира за министър-председател от името на Сръбската прогресивна партия.

По данни на Републиканската избирателна комисия (РИК), обявени в началото на октомври, право на глас имат 6 450 523 души. Изборите се провеждат в 8392 секции, от които 93 са в чужбина.

Сръбските граждани зад граница гласуват според местното за страната изборно разписание на Сърбия, от 7:00 до 20:00 ч. централноевропейско време.

Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори

Въпреки че броят на регистрираните за гласуване в чужбина сръбски граждани е почти три пъти по-голям в сравнение с предишните избори, властите отказаха да открият секции в десетки градове.

Сред балканските столици и градове, в които няма да има възможност за гласуване, са София, Букурещ, Солун и Истанбул. Секции няма да бъдат открити и във Ванкувър, Канада, и Грац, Австрия.

  • 2418 кандидати се борят за 250 места в парламента

В надпреварата за 250-те места в сръбската Народна скупщина участват 2418 кандидати, включени в 18 избирателни листи.

За да получат места в парламента, повечето листи трябва да спечелят най-малко 3% от гласовете. В изборите участват и девет листи на малцинствени общности, за които се прилага по-нисък праг за представителство.

Общественото внимание е насочено основно към листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и Студентската листа, която се появи на фона на продължителните протести срещу властта.

Недоволството избухна след трагедията на железопътната гара в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Протестите прераснаха в широко обществено движение с искания за поемане на отговорност и промени в управлението.

  • ЕС следи изборния процес

През последните две години Европейската комисия засили критиките си към Сърбия заради опасения, свързани със свободата на медиите, правото на протест, забавянето на реформите и недостатъчното съгласуване на външната политика на страната с тази на ЕС.

Европейската комисия заяви, че ще следи изборния процес с повишено внимание.

Според данните на РИК изборите ще бъдат наблюдавани от 26 местни сдружения с над 15 000 наблюдатели, както и от 57 чуждестранни организации и сдружения с повече от 600 наблюдатели.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева    
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