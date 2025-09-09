Свят

Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Макрон залага надеждите си на центристки алианс, който да съкрати публичните разходи: задача, в която досега всички негови премиери се провалиха

9 септември 2025, 10:45
П ътят за излизане на Макрон от политическата и икономическа криза изглежда все по-тесен. В понеделник неговият ключов съюзник, премиерът Франсоа Байру, бе свален с вот на недоверие. 364 депутати гласуваха за отстраняването му, а едва 194 го подкрепиха, пише Politico

От Елисейския дворец заявиха, че в "следващите дни" ще бъде назначен петият премиер за по-малко от две години. Сериозни съмнения обаче тегнат над това дали новият ръководител на правителството ще се справи по-успешно от Байру с налагането на десетки милиарди евро бюджетни съкращения, необходими за овладяване на дълговата криза на втората по големина икономика в ЕС.

Еманюел Макрон се стреми към нови преговори за правителство

  • Популярността на Макрон рухва

Сега именно президентът е в центъра на обществения гняв, пред заплахата от национална стачка на 10 септември и големи синдикални протести на 18 септември. Рейтингът му достигна най-ниското си ниво. Според проучванията той е дори по-непопулярен, отколкото по време на протестите на "жълтите жилетки" през 2018–2019 г., едно от най-тежките изпитания на мандата му.

Макрон, известен със способността си да се измъква от политически капани, все още се надява да изгради съюз с умерената левица, центристите и дясноцентристката партия "Републиканците", за да създаде малцинствено правителство и да прокара бюджета. Но мнозина смятат, че това е отчаян ход в страна, която изглежда все по-трудно управляема.

  • Враждебен парламент

По време на драматичния ден в парламента опозицията обвини именно Макрон за политическия застой.

"Има само един виновен за кризата, за фиаското и нестабилността. Това е президентът на републиката", заяви Борис Вало, председател на парламентарната група на социалистите.

Стефан Пьо сравни ситуацията с филма "Спасяването на редник Райън", като посочи, че Байру е "четвъртият премиер, който пада, за да бъде спасен президентът Макрон".

След гласуването мнозина призоваха за оставката на държавния глава. "Президентът не иска да променя политиката си? Тогава ще трябва да сменим президента", заяви Матилд Пано от "Непокорна Франция".

Макрон загуби парламентарното си мнозинство

  • Социалистите - възможният език на везните

В прощалната си реч пред Националното събрание Байру предупреди, че Франция страда от "животозастрашаващо" равнище на дълг. "Вие имате властта да свалите правителството, но не и да изтриете реалността", каза той.

Опозиционните партии обаче веднага започнаха да чертаят сценарии за следващото управление. Вало призова Макрон да назначи премиер от редиците на социалистите: "Готови сме! Елате и ни вземете." Той обеща "друг път" за Франция, включващ по-справедлива данъчна политика, и се обяви против идеята на Байру за отмяна на два официални празника.

До понеделник вечер се обсъждаха различни варианти, от "голяма коалиция" между социалисти и десница (макар и малко вероятна), до негласни споразумения, при които социалистите или "Републиканците" няма да свалят правителство на другия лагер в замяна на бюджетни отстъпки.

  • Трудният баланс между ляво и дясно

Теоретично подобен съюз би имал по-широка подкрепа от кабинета на Байру. Но социалистите и "Републиканците" са традиционни опоненти и компромис изглежда труден, особено с наближаващите местни избори през март 2026 г.

Лоран Вокие, лидер на "Републиканците", предупреди, че партията му никога няма да подкрепи социалистическо правителство, ако то следва програмата на крайната левица от "Новия народен фронт".

Освен това самите депутати невинаги се подчиняват на лидерите си. Вотът срещу Байру показа разделението: 27 "републиканци" гласуваха в негова подкрепа, 13 бяха против, въпреки призива на партийния лидер Бруно Ретайо да се застане зад правителството.

Какво ще стане след зрелищната победа на Макрон

  • Льо Пен: изборите са неизбежни

Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен изрази скептицизъм към способността на Макрон да удържи центъра и да изгради ляво-дясна коалиция за бюджета. "Разпускането на парламента няма да е опция, а задължение", каза тя.

Но нови избори едва ли ще излекуват дълбоките разделения, които парализират страната.

Източник: БТА
Източник: Politico     
България Преди 40 минути

Това са Георги Клисурски и Стефан Дъров

Преди разширяване на военната операция: Израел призова за пълна евакуация на град Газа

Свят Преди 53 минути

Нетаняху отбеляза, че планира да разруши най-малко 50 "терористични кули", които според него се използват от "Хамас"

България Преди 1 час

Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев

Любопитно Преди 1 час

Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала

България Преди 1 час

Инцидентът за щастие се е разминал без пострадали

Свят Преди 2 часа

Албумът бе публикуван заедно с редица други документи, сред които завещанието на Епстийн и личният му адресник с контакти

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

България Преди 2 часа

Синът на младата жена, 4-годишният Марти, остава в кома

Свят Преди 2 часа

83-годишен мъж е хоспитализиран, след като тънките му черва частично са спукали кожата му

България Преди 2 часа

Той е категоричен, че не е имало никаква словесна или физическа провокация от негова страна преди атаката

Пари Преди 2 часа

По данни на Google Trends за последните три месеца у нас, търсенията на тема „пенсии“ бележат най-голям интерес около 1 юли, когато всички пенсии, отпуснати до края на 2024 г., се осъвремениха според швейцарското правило – с 8,6%

Почитаме св. праведни богоотци Йоаким и Анна, какво повелява традицията

Любопитно Преди 2 часа

Йоаким произхождал от Давидовия род, а Анна - от рода на Аарон

България Преди 3 часа

Засегната е площ от 2600 декара

България Преди 3 часа

В община Свиленград е обявено частично бедствено положение

България Преди 3 часа

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов

Свят Преди 3 часа

Един от ударите е бил насочен по казарма на сирийските военни в района на Латакия

България Преди 3 часа

Ограничения ще има и за пътуващите по АМ "Тракия" в тунел "Траянови врата"

