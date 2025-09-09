Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Българи жертви на измами в Германия - фалшиви обещания за работа и измами с помощи

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

П ътят за излизане на Макрон от политическата и икономическа криза изглежда все по-тесен. В понеделник неговият ключов съюзник, премиерът Франсоа Байру, бе свален с вот на недоверие. 364 депутати гласуваха за отстраняването му, а едва 194 го подкрепиха, пише Politico .

От Елисейския дворец заявиха, че в "следващите дни" ще бъде назначен петият премиер за по-малко от две години. Сериозни съмнения обаче тегнат над това дали новият ръководител на правителството ще се справи по-успешно от Байру с налагането на десетки милиарди евро бюджетни съкращения, необходими за овладяване на дълговата криза на втората по големина икономика в ЕС.

Еманюел Макрон се стреми към нови преговори за правителство

Популярността на Макрон рухва

Сега именно президентът е в центъра на обществения гняв, пред заплахата от национална стачка на 10 септември и големи синдикални протести на 18 септември. Рейтингът му достигна най-ниското си ниво. Според проучванията той е дори по-непопулярен, отколкото по време на протестите на "жълтите жилетки" през 2018–2019 г., едно от най-тежките изпитания на мандата му.

Макрон, известен със способността си да се измъква от политически капани, все още се надява да изгради съюз с умерената левица, центристите и дясноцентристката партия "Републиканците", за да създаде малцинствено правителство и да прокара бюджета. Но мнозина смятат, че това е отчаян ход в страна, която изглежда все по-трудно управляема.

President Emmanuel Macron’s escape route out of the political and economic crisis gripping France now looks almost impossibly narrow. https://t.co/NacSFIUnqQ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 8, 2025

Враждебен парламент

По време на драматичния ден в парламента опозицията обвини именно Макрон за политическия застой.

"Има само един виновен за кризата, за фиаското и нестабилността. Това е президентът на републиката", заяви Борис Вало, председател на парламентарната група на социалистите.

Стефан Пьо сравни ситуацията с филма "Спасяването на редник Райън", като посочи, че Байру е "четвъртият премиер, който пада, за да бъде спасен президентът Макрон".

След гласуването мнозина призоваха за оставката на държавния глава. "Президентът не иска да променя политиката си? Тогава ще трябва да сменим президента", заяви Матилд Пано от "Непокорна Франция".

Макрон загуби парламентарното си мнозинство

Социалистите - възможният език на везните

В прощалната си реч пред Националното събрание Байру предупреди, че Франция страда от "животозастрашаващо" равнище на дълг. "Вие имате властта да свалите правителството, но не и да изтриете реалността", каза той.

Опозиционните партии обаче веднага започнаха да чертаят сценарии за следващото управление. Вало призова Макрон да назначи премиер от редиците на социалистите: "Готови сме! Елате и ни вземете." Той обеща "друг път" за Франция, включващ по-справедлива данъчна политика, и се обяви против идеята на Байру за отмяна на два официални празника.

До понеделник вечер се обсъждаха различни варианти, от "голяма коалиция" между социалисти и десница (макар и малко вероятна), до негласни споразумения, при които социалистите или "Републиканците" няма да свалят правителство на другия лагер в замяна на бюджетни отстъпки.

Humiliation for Macron as his government LOSES confidence vote and plunges France into chaos after desperate warning: 'don't make the same mistake as the British' https://t.co/H4gO1WLg8z — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 8, 2025

Трудният баланс между ляво и дясно

Теоретично подобен съюз би имал по-широка подкрепа от кабинета на Байру. Но социалистите и "Републиканците" са традиционни опоненти и компромис изглежда труден, особено с наближаващите местни избори през март 2026 г.

Лоран Вокие, лидер на "Републиканците", предупреди, че партията му никога няма да подкрепи социалистическо правителство, ако то следва програмата на крайната левица от "Новия народен фронт".

Освен това самите депутати невинаги се подчиняват на лидерите си. Вотът срещу Байру показа разделението: 27 "републиканци" гласуваха в негова подкрепа, 13 бяха против, въпреки призива на партийния лидер Бруно Ретайо да се застане зад правителството.

Какво ще стане след зрелищната победа на Макрон

Льо Пен: изборите са неизбежни

Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен изрази скептицизъм към способността на Макрон да удържи центъра и да изгради ляво-дясна коалиция за бюджета. "Разпускането на парламента няма да е опция, а задължение", каза тя.

Но нови избори едва ли ще излекуват дълбоките разделения, които парализират страната.