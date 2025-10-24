Цялото Източно крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Н ови снимки, публикувани в четвъртък, 23 октомври, показват, че цялото Източно крило на Белия дом е разрушено, за да направи място за балната зала на стойност 250 милиона долара на президента Доналд Тръмп, предаде ABC News.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит защити разрушаването, докато отговаряше на въпроси от репортери на пресконференция.

Тръмп първоначално заяви през юли, че проектът няма да пречи на съществуващата структура на Белия дом. След това тази седмица, когато екипите започнаха работа, един служител каза, че „цялото Източно крило ще бъде модернизирано“, докато се строи масивната бална зала с площ 8 361 к

Сателитни снимки от Planet Labs PBC показаха пълното разрушаване на Източното крило.

„Това е домът на народа. Защо да не информирате обществеността за тази промяна и кога е решено, че Източното крило трябва да бъде разрушено?“, попита главната кореспондентка за Белия дом на ABC News Мери Брус Лийвит.

„При всеки строителен проект има промени. И ние ви информирахме всички, държахме ви в течение за този проект. Показахме ви визуализациите“, отговори Лийвит.

„Плановете се промениха, когато президентът чу съвета от архитектите и строителните компании, които казаха, че за да бъде Източното крило модерно и красиво за много-много години напред, за да бъде наистина силна и стабилна структура, тази първа фаза, в която сме сега, беше необходима“, добави Лийвит.

Белият дом изисква поне някои от строителните работници, натоварени с разрушаването на Източния крило, да подписват споразумения за неразкриване, които им забраняват да обсъждат работата си, според служител на Белия дом и източници, запознати с проекта.

Един служител на Белия дом каза пред ABC News, че изискването работниците да подписват споразумения за неразкриване е „стандартна“ практика, като се има предвид, че аспекти от проекта засягат оперативната сигурност на Белия дом.

„Няма нищо необичайно в изискването работниците да подписват споразумения за неразкриване и това е стандартно“, каза служителят на Белия дом.

Отговаряйки на въпросите на репортери за проекта по-рано през четвъртък, Лийвит заяви: „Що се отнася до цената на балната зала и самото строителство, всичко това, както казах, ще бъде финансирано и платено частно от самия президент и много щедри патриоти, които се включиха“, каза Лийвит. Тя също каза, че трябва да се очаква Тръмп да обяви сума за колко от собствените си средства ще отдели за изграждането на балната зала, която той иска да направи от години.

По-късно през четвъртък Тръмп беше попитан от Брус от ABC дали е събрал пълните 300 милиона долара за финансиране на балната зала.

„Да. Всъщност събрахме, мисля, 350 милиона долара“, отговори Тръмп. „Всичко е донорски пари и пари, които сме вложили и събрали – ще струва точно в района на 300 милиона долара. Проектът е разширен и направен абсолютно – ще бъде най-красивата бална зала навсякъде по света.“

Що се отнася до колко ще харчи лично, Тръмп каза: „Няма да мога да ви кажа, докато не приключа, но ще дам колкото е нужно, това ще ви кажа.“

Попитан от репортерка колко от собствените си пари планира да даде за балната зала, Тръмп отговори: „О, милиони долари. Да. Е, знаеш, аз също давам, знаеш, давам много пари на Белия дом. Белият дом е, както знаеш, аз давам заплатата си и обикновено обичам да я насочвам към Белия дом, защото този дом беше малко изоставен.“

Що се отнася до възможното име на балната зала, Тръмп се въздържа и каза на репортери, че няма да коментира на този етап. Лийвит на пресконференцията си каза, че ще има официално име за балната зала и че Тръмп ще го обяви, щом реши.

He'S oNlY dEmOInG tHe EnTeRaNcE.

Reality: Entire East Wing building and hall is gone. Zero consulting with preservationist. pic.twitter.com/8kOIs53OqT — Joel Montfort (@jmontforttx) October 23, 2025

Според служител на Белия дом плановете за балната зала все още не са представени на Комисията по планиране на националната столица. Лийвит през четвъртък, когато я попитаха дали президентът може да разруши каквото поиска в Белия дом, отговори, че не трябва да търсят одобрение за разрушаване, а само за вертикално строителство.

Самият Тръмп на вечеря за донорите по-рано този месец заяви, че двама мъже са му казали, че може да направи промени бързо, без одобрение.

„Казах: "Колко дълго ще отнеме?'" Те казаха: "Господине, можете да започнете тази вечер. Нямате никакви зониращи условия. Нямате одобрения", каза Тръмп на вечерята. „Казах: "Шегуваш ли се." Той каза: "Господине, това е Белият дом. Вие сте президентът на Съединените щати. Можете да правите каквото искате.“