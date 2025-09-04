Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепата на САЩ за гаранциите за сигурност на Украйна, осигурени от Европа, след примирие или мирно споразумение с Русия, ще бъде финализирана „в следващите дни“, предаде АФП.

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

След като се проведе среща на съюзниците на Киев в Париж и след като се проведе разговор с американския президент Доналд Тръмп, Макрон заяви също, че европейските страни ще наложат нови санкции на Русия в сътрудничество със Съединените щати, ако Москва продължи да отказва мирно споразумение.