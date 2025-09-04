Свят

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Европейските страни ще наложат нови санкции на Русия „в сътрудничество със Съединените щати“

4 септември 2025, 18:31
Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни
Източник: Getty Images

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепата на САЩ за гаранциите за сигурност на Украйна, осигурени от Европа, след примирие или мирно споразумение с Русия, ще бъде финализирана „в следващите дни“, предаде АФП.

Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

След като се проведе среща на съюзниците на Киев в Париж и след като се проведе разговор с американския президент Доналд Тръмп, Макрон заяви също, че европейските страни ще наложат нови санкции на Русия в сътрудничество със Съединените щати, ако Москва продължи да отказва мирно споразумение.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна Макрон САЩ
pariteni.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 20 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 19 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 22 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 1 ден

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 1 час

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 1 час

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Любопитно Преди 2 часа

Двамата бяха заснети от охранителните камери, докато се плискат в басейните, плуват и използват водните пързалки

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Любопитно Преди 2 часа

"Наистина много, много съжалявам, но трябва да отложа днешното шоу в Маями“, написа тя в Instagram

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Свят Преди 2 часа

Прокурорът издъхнал от раните си по пътя към болницата

Кола се вряза в група деца в Берлин

Кола се вряза в група деца в Берлин

Свят Преди 3 часа

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

България Преди 3 часа

Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Изненадващата възраст, на която ще правите най-добрия секс в живота си

Любопитно Преди 3 часа

Най-доволни от сексуалния си живот са жените на 66 години и мъжете на 64 години

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

България Преди 3 часа

В пленарната зала почти нямаше дискусия

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Любопитно Преди 3 часа

Безпрецедентното дълголетие на днешните възрастни хора се дължи до голяма степен на медицинските постижения през първите няколко десетилетия на 20-ти век

Принцесата на Уелс Катрин

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Любопитно Преди 4 часа

Това, което прикова погледите бяха златните ѝ кичури, след като принцесата избра да изсветли косата си с няколко тона

A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление

A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление

Технологии Преди 4 часа

По случай своята 30-годишнина A1 представя четири специални тарифни предложения, които съчетават най-търсените услуги

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

Свят Преди 4 часа

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза говорител на ЕК

Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

България Преди 4 часа

Извършителят е задържан

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Свят Преди 4 часа

Здравни работници в Калифорния са уволнени след видео в TikTok, в което се подиграват на пациенти в спешното отделение

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 4 часа

В Португалия беше обявен ден на национален траур

Всичко от днес

