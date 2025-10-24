Любопитно

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Куклената актриса е ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”

24 октомври 2025, 23:24
Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака

Руслан Трад в „Телеграфно подкастът“: Войната в Украйна ще продължи, а България е под хибридна атака
Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на “Игри на волята”

Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на “Игри на волята”
„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама

„Когато искате да действате бързо“: Фирма превърна обира на Лувъра в реклама
Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother
Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”
Програмистът Иван Киров отпадна от “Игри на волята”

Програмистът Иван Киров отпадна от “Игри на волята”
Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!
Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

Меди пред Мон Дьо: Белезите ми са моите песни

К олоритната Наталия Василева и целеустремената Гизем Мазлъмова бяха елиминирани от екстремното риалити “Игри на волята”. Загубата им ще нанесе тежък удар на племето на Феномените. Двете участнички бяха отстранени последователно в битката за спасение и елиминационния сблъсък, където в победители се превърнаха капитанът на Завоевателите Ивайло и най-новото попълнение на Жълтите - Радостина.

Източник: NOVA

Денят в Дивия север започна с битка за спасение за четиримата номинирани Ивайло, Радостина, Гизем и Наталия. Те трябваше да използват своята гъвкавост, издръжливост и воля за победа, за да стигнат до крайния успех. Борбената Гизем не прецени правилно стратегията си и отпадна още в началото на съревнованието. Победата бе решена в последните секунди на Стената на плача, където печеливш срещу усмихнатата актриса излезе лидерът на обитателите на Стопанството.

Източник: NOVA

Последвалата елиминационна битка между Наталия и Радостина постави техните бързина, точност и ум на сериозно изпитание. След натрупване на начална преднина, фитнес състезателката позволи на своята опонентка да я застигне, но в крайна сметка се справи с финалния пъзел и заслужи както мястото си в голямата игра, така и наградата от 100 златни гроша.

Източник: NOVA

Майсторката на кукления театър Наталия е следващият гост в подкаста “След Игрите”. В студиото на поредицата водещата Ваня Запрянова я очаква с куп любопитни, забавни и емоционални въпроси, свързани с нейното участие и личния ѝ живот. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Зрителите могат да очакват ексклузивната среща с Гизем още този уикенд.

Утре на бойното поле ще се завърне повелителят на Изолатора и финалист в сезон 6 - Раду. Той ще направи опит отново да покори Арената и да се класира за звездния сезон на предаването.

Гледайте “Игри на волята” в събота, 25 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Китай игнорира германския външен министър

Китай игнорира германския външен министър

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

pariteni.bg
Renault си взе главен дизайнер от Citroen

Renault си взе главен дизайнер от Citroen

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 1 ден
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 1 ден
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 1 ден
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 1 ден

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Свят Преди 2 часа

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

България Преди 3 часа

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Пуснаха под гаранция обвинените за строителни измами

Свят Преди 5 часа

Те бяха освободени под парична гаранция в размер на 70 хиляди лева за Али и 10 хиляди лева за Ангелова.

Кога се очаква грипната епидемия

Кога се очаква грипната епидемия

България Преди 5 часа

Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон

Хърватия връща задължителната казарма

Хърватия връща задължителната казарма

Свят Преди 5 часа

Загреб премахна наборната военна служба през 2008 г.

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Млад мъж се взриви на гара в Украйна

Свят Преди 6 часа

Загинаха и три жени

<p>Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута</p>

Основателят на Telegram предложи да купи откраднатите от Лувъра бижута и да ги дари на OAE

Свят Преди 6 часа

Павел Дуров е руски и френски гражданин и в момента живее във Франция, където е под разследване

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

САЩ удариха още един кораб от Венецуела, поне 6 загинали

Свят Преди 6 часа

Това съобщи военният министър на САЩ Пит Хегсет

<p>Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин</p>

Кметът на Елин Пелин забрани честването на Хелоуин в града

България Преди 6 часа

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

Катастрофа с полицейски автомобил в Пирдоп

България Преди 6 часа

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Желязков: Виетнам е наш доверен приятел

Желязков: Виетнам е наш доверен приятел

България Преди 7 часа

Желязков отбеляза, че официалното посещение на генералния секретар на ВКП в България е едно от знаковите събития

Ферарио Спасов

Окончателно: 9 г. затвор за Начо Пантелеев, причинил смъртта на Ферарио Спасов при тежка катастрофа

България Преди 7 часа

Мъжът шофирал със 165 км/ч при разрешени 90 и причинил катастрофа, при която загинал друг водач; върховните съдии определиха присъдата като справедлива и окончателна

<p>&bdquo;Доста е забавно&ldquo; - Джордж Клуни казва, че синът му Александър е негово &bdquo;копие&ldquo;</p>

„Доста е забавно“ - Джордж Клуни казва, че синът му Александър, на 8 години, е негово „копие“

Любопитно Преди 7 часа

Актьорът и съпругата му Амал имат и 8-годишна дъщеря - Ела

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

България Преди 8 часа

То е задължително за всички институции и следва да доведе до отмяната на формулата в настоящия ѝ вид

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Свят Преди 8 часа

Визитата идва на фона на разочарованието на Тръмп от отказа на Кремъл да прекрати войната

<p>Прокуратурата иска 20 години затвор за &quot;валиумния изнасилвач&quot;</p>

Прокуратурата иска 20 години затвор за "валиумния изнасилвач" Йохан Стелингверф

България Преди 9 часа

Стелингверф беше признат за невиновен за три от общо шест престъпления, за които е подсъдим

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Как социалните мрежи превърнаха „нарцисизма“ в етикет?

Edna.bg

Ким Кардашиан обяви, че е диагностицирана с мозъчна аневризма

Edna.bg

Внукът на Маргарита Хранова блесна с хеттрик за Дунав

Gong.bg

"Железничарското" дерби в efbet Лига в СНИМКИ

Gong.bg

Литва затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус

Nova.bg

Марк Рюте: Изпращането на ракети "Томахоук" в Украйна все още е вариант

Nova.bg