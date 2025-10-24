"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро

П резидентът на Аржентина Хавиер Милей обеща промяна в страната след междинните избори в средата на мандата му. Вотът е насрочен за неделя, предаде Франс прес.

Милей приключи предизборната кампания за вота с митинг в Росарио, на 300 километра от Буенос Айрес.

Той призова поддръжниците да не го изоставят и заяви, че усилията си заслужават, визирийки мерките за икономии, които той въведе, когато дойде на власт преди две години.

Militar es creer en el pueblo. Es estar en la calle, en cada barrio, en cada mate compartido, construyendo esperanza donde otros siembran miedo.

Militar es poner el cuerpo, el corazón y la palabra para defender los derechos de quienes más lo necesitan.

Militar es seguir una… pic.twitter.com/LATOw1J6Ht — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 24, 2025

Митингът протече като рок концерт и самият Милей изпя популярната аржентинска хард рок песен: „Аз съм лъв“.

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят.

А изборите в неделя за Милей на карта е заложена свобода му на действие през втората половина от президентския му мандат, в момент, в който неговата партия е в малцинство в парламента, който вече ограничи редица от неговите проекти, по-специално в областта на приватизацията.