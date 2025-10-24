Свят

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят

24 октомври 2025, 06:46
П резидентът на Аржентина Хавиер Милей обеща промяна в страната след междинните избори в средата на мандата му. Вотът е насрочен за неделя, предаде Франс прес.

Милей приключи предизборната кампания за вота с митинг в Росарио, на 300 километра от Буенос Айрес.

Той призова поддръжниците да не го изоставят и заяви, че усилията си заслужават, визирийки мерките за икономии, които той въведе, когато дойде на власт преди две години.

Митингът протече като рок концерт и самият Милей изпя популярната аржентинска хард рок песен: „Аз съм лъв“.

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят.

А изборите в неделя за Милей на карта е заложена свобода му на действие през втората половина от президентския му мандат, в момент, в който неговата партия е в малцинство в парламента, който вече ограничи редица от неговите проекти, по-специално в областта на приватизацията.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Хавиер Милей Аржентина Междинни избори Икономии Предизборна кампания Протести Парламентарно малцинство Приватизация Политическа промяна Президентски мандат
