Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всички търговски преговори с Канада са прекратени след това, което той нарече "измамна реклама", в която бившият президент на САЩ Роналд Рейгън се изказа негативно за митата, предаде Ройтерс.
„Въз основа на тяхното скандално поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“.
Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви по-рано тази седмица, че рекламата с антитарифно послание е привлякла вниманието на Тръмп. Рекламата показваше как Рейгън, който е републиканец, критикува тарифите върху чуждестранни стоки, като казва, че те водят до загуба на работни места и търговски войни.
Доналд Тръмп прекратява търговските преговори с Канада
„Чух, че президентът е видял рекламата ни. Сигурен съм, че не е бил много доволен“, заяви Форд във вторник.
Тръмп използвал тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят. Той наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, което накара Отава вземе ответни мерки.
🚨Breaking: Negotiations between Canada and the US have been TERMINATED!— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) October 24, 2025
Doug Ford's Ontario took out an anti-tariff ad using Ronald Reagan speech edited it to make him sound like he is talking against tariffs.
They also used it without permission and now the Ronald Reagan… pic.twitter.com/jqP1uRDLyW
Това е "директна и явна атака срещу нашата страна"
„Чух, че президентът е видял рекламата ни. Сигурен съм, че не е бил много доволен“, заяви Форд във вторник.
Тръмп използва тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят. Той наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, което накара Отава вземе ответни мерки.