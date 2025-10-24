Свят

Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

Тръмп използва тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят

24 октомври 2025, 06:58

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всички търговски преговори с Канада са прекратени след това, което той нарече "измамна реклама", в която бившият президент на САЩ  Роналд Рейгън се изказа негативно за митата, предаде Ройтерс.

„Въз основа на тяхното скандално поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

Премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви по-рано тази седмица, че рекламата с антитарифно послание е привлякла вниманието на Тръмп. Рекламата показваше как Рейгън, който е републиканец, критикува тарифите върху чуждестранни стоки, като казва, че те водят до загуба на работни места и търговски войни.

Доналд Тръмп прекратява търговските преговори с Канада

„Чух, че президентът е видял рекламата ни. Сигурен съм, че не е бил много доволен“, заяви Форд във вторник.

Тръмп използвал тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят.  Той наложи мита върху канадската стомана, алуминий и автомобили по-рано тази година, което накара Отава вземе ответни мерки.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
