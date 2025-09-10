Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася дългоочакваната си реч за състоянието на Европейския съюз в сряда сутринта в Европейския парламент в Страсбург.

Какви са нагласите на българските евродепутати:

“Има такъв народ” - Ивайло Вълчев

“Вчера беше първия ден в Страсбург, в който цялата българска делегация се събра. Независимо от това кой коя политическа сила представлява, бяхме заедно, обсъдихме това, което предстои, важните неща в Европа за България и се надяваме да даваме един пример, който да бъде следван и в нашето Народно събрание”, обясни евродепутатът от “Има такъв народ” Ивайло Вълчев.

По думите му приоритетите на Урсула фон дер Лайен са ясни. “Това е първа реч не просто след нейното преизбиране, а и след вота на недоверие, след който тя оцеля, и преди други два, които й се готвят в тази зала от две други политически групи”.

Освен да постави целите, които ще преследва като председател на Европейската комисия, тя ще има ролята да покаже лична сила и да убеди хората, че тя е човекът, който трябва да стои на това място. Аз съм представител на политическа сила, която не е много убедена в това”, каза Вълчев.

“Темите са важни - ще говорим за това как Европа ще препострои сама себе си, как ще организира собствената си сигурност, какво ще бъде отношението й към Украйна и търговската война между Европа и САЩ, към това, което се случва в Газа. Това са важните неща, които очакваме да чуем”, допълни евродепутатът.

“Европа трябва да инвестира в своята сигурност, но това не са просто пари за оръжия. Това, което ще бъде полезно за България, е че ние трябва да направим всичко възможно да получим средства за инфраструктура, за наши пътища, за железници, за укрепване на наши граници. Трябва да направим нужното България да бъде приравнена към фронтовите държави, които по линия но кохезионните фондове ще получат повече пари и по-бързо, отколкото всички останали”, обясни той.

Според Вълчев държавата трябва да покаже, че е сигурен партньор и ще похарчи средствата по предназначение, а няма да се питаме след време къде отидоха парите.

"Продължаваме промяната – Демократична" - България Никола Минчев

"Една от основните теми, които трябва да бъдат засегнати от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в ежегодната й реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург, е отбраната на Стария континент. Другата важна тема е конкурентоспособността. Измина 1 година от доклада на Марио Драги, като по част от препоръките вече се работи, но по други все още не. Драги каза, че Европа има два пътя пред себе си – да се промени или да потъне". Това каза евродепутатът от евродепутат, „Обнови Европа", "Продължаваме промяната – Демократична България" Никола Минчев в ефира на NOVA NEWS .

Във връзка със свалените руски дронове, нарушили въздушното пространство на Полша, той посочи, че Русия тества докъде може да стигне с провокациите си към страните членки на НАТО.

Минчев обобщи, че за Европейския съюз по отношение на отбраната са важни две теми – общият отбранителен капацитет и подкрепата за Украйна.

Евродепутатът каза, че темата за правовата държава е важна и за България. Причината – това е висша ценност на ЕС и ако не се спазва, Съюзът трябва да реагира. Той посочи, че е имало реакция на европейско ниво след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

ГЕРБ - Андрей Новаков

Непосредствено преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен, евродепутатът Андрей Новаков (Европейска народна партия, ГЕРБ) от Страсбург определи настроенията в Европейския парламент като такива, че „това е събитието, с което се открива политическият сезон тук“. Новаков описа Европа като „икономически гигант, но политическо джудже“, което „израства“.

Според Новаков, това „събуждане“ на Европа идва в момента, „когато се отделиш от родителите си“, визирайки ситуацията, при която „Америка спре да плаща за нашата защита и разберем, че можем да разчитаме само и единствено на себе си“. Той определи този процес като „болезнен“, но „здравословен“.

Евродепутатът подчерта, че основните теми в парламента вече са пряко свързани с отбраната и сигурността. „Осем от 10 срещи, които имам тук в Страсбург от началото на сесията са посветени на отбраната, тъй като и съм член на комисията по отбрана“, каза Новаков.

Относно актуалната обстановка, Новаков спомена: „Дроновете падат на българския плаж в Созопол. Мините изплуват на Тюленово на нашия плаж. В момента чужди вражески дронове са нападнали страна от НАТО. И това е факт, нали, не е нещо, което сме преувеличили, засилили повече отколкото е“.

Новаков изрази критично мнение за подхода към Зелената сделка, която според него е „примка на нашите крака, която ни пречи да се затичаме със скоростта, с която можем и да затворим с една обиколка всички други“. Той прогнозира, че „Европа ще навакса в момента, в който остави на трупчета зелената сделка“.

По отношение на бъдещето на Европейската армия, евродепутатът посочи, че тя не може да съществува без единно командване и единно разузнаване, нито без пряко избран от хората президент. Всички действия оттук насетне, според него, ще бъдат в рамките на НАТО.

Новаков коментира и имиджа на България в Европа. „Това, което се случи през последната година е, че спрях да се срамувам, когато се чува името на България в коридорите тук“, каза той. Той подчерта, че вече се говори за България като държава, която „е влезнала в Шенген“, „е влезнала в Еврозоната“, защото „има доверие на европейските институции“.

Като пример за промяната той припомни, че „преди се говореше за българската въртележка и „внимавайте да не стане като в България“. Това е нещо, което съм чувал да си говорят румънците тук. Сега се даваме за пример“. Той добави: „Сега в Румъния казват българите ни задминаха, а в Гърция си казват само да не ни стигнат българите. Това е факт“.

В отговор на въпрос относно казуса с Благомир Коцев, Новаков заяви, че е „изненадан“ от повдигнатата тема, тъй като тя не е била обсъждана на заседание на българската делегация, на което той е присъствал. „Аз със сигурност искам да допринеса иметоо на България да се изчисти, да е ясно, че имаме правила, които се следват и да има някакъв проблем, той не може да се залепи като цяло на имиджа на страната. Тук защитаваме България. Ние сме български представители, защитаващи интереса на 7 милиона българи, а не изпълняващи тяснопартиен интерес“, категоричен бе Новаков.