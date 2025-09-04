България

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Радев: Няма постъпила официална информация за смущения

4 септември 2025, 17:57
Източник: БТА

"Това е един измислен скандал". Така президентът Румен Радев коментира от Плевен инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ в България, в неделя.

"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на Военновъздушните сили, които работиха паралелно с хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства", посочи президентът, цитиран от БНТ.

Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното - достъп до вода. Имах задълбочена среща с кмета и областния управител и разгледахме какви са предизвикателствата пред Плевен. Проблемът е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърлянето на отговорността на местната власт. Наистина хората на място са мобилизирани, правят всичко каквото могат с това, което имат като ресурси, технологии, експертиза, но аз очаквам много по-голяма ангажираност и помощ от различни институции" каза Радев.

"Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят обществения ресурс, които упражняват контрол и които даже гарантират, че денонощно мислят за хората - да дойдат тук и да докажат на място, че наистина мислят и работят за хората. Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата. Каквито и технически средства да се предлагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват, това са много важни въпроси. Къде отидоха 500 млн. за язовири, на този въпрос още нямаме отговор. Как се строят водопроводи? Как се изгребват инертни материали незаконно от корита на реки - от всичко това този регион е страдал. Необходима е сериозна мобилизация и координация между всички институции и между всички нива, за да има екстремни, краткосрочни мерки, както и дългосрочно решение," подчерта Радев. 

Попитан дали е променил решението си за председателя на ДАНС, президентът отговори:

"Не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам ми е достатъчна, за да взема съответните решения. Вече обявих своето решение, оттук нататък Министерски съвет е на ход."

"Този разпад на държавността трябва да спре", каза държавният глава по повод побоя над шефа на русенската полиция.

Радев добави, че очаква "напрегната политическа есен".

Източник: БНТ    
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 20 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 19 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 22 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 1 ден

