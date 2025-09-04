Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

"Днешното ми изслушване в Народното събрание стана част от голямата хибридната атака на опозиционните партии спрямо правителството. В смисъл, че се създаде информационна каша както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции. Затова искам много ясно да изложа пред вас каква е към настоящия момента фактическата обстановка по тази тема".

Това заяви премиерът Росен Желязков на извънреден брифинг днес.

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

"По време на захождането на самолета, на борда, на който се намира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигнала, което се докладва от пилота на самолета на българското Ръководство въздушно движение. В разговора се предлага кацане по т. нар. ILS подход, това е по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив. Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това нещо с мен. Аз в същия момент разпоредих на компетентните служби в лицето на РВД, ГДА да направят проверка", обясни Желязков.

"Още същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали към този момент заглушаване. Това обаче не означава, че от бордовите уреди на самолета такова не е констатирано", подчерта премиерът.

"В тази връзка съм възложил на ГВА да се свърже с авиокомпанията, която осъществява полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. Това разбира се е от компетенциите на авиокомпанията. Ние искаме съдействие от тях. В такива ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, те се взимат за 100% достоверни, още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро", поясни Желязков.

Желязков в НС: Има прекъсване на GPS връзката на самолета на Урсула фон дер Лайен, няма данни за заглушаване

"Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг", това е подмяна на картината. За пример мога да ви дам, ако кацате Пловдив, а в самия GPS излезе, че кацата е в Тбилиси, това е замаскиране. Но в случая имаме очевидно интерференции. Много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начина, по който Русия води своята радио-електронна война с Украйна. Но в резултат на която страдат всички държави - от Финландия до Либия включително", отчете Желязков.

"Това, че тази тема беше част от предпоставките за осуетяване на посещението на Урсула фон дер Лайен, се подкрепя и от другите форми - с протести на проруските партии, с всички други форми, които целят разколебаване на коалицията на европейските държави - "Коалицията на желаещите", за това да имаме единна подкрепя спрямо Украйна", каза Желязков.

"Ние сме много разочаровани от това, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ, вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, днес избраха да атакуват българските институции, ведомствата, които са призвани да имат отношение по регулацията, контрола и аеронавигационното обслужване, както и тези, които са призвани да защитават националната сигурност, в това, че са застрашили безопасността. Напротив, мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили всичко необходимо за осигуряване на безопасността на този полет”, заяви Желязков.

"Това се случва ежедневно в България, защото на тази дата има 54 регистрирани интерференции на българска територия. Това се случва откакто войната в Украйна е започнала. Това ще продължи дотогава, докато не бъде постигнат траен и устойчив мир. За това трябва да адмирираме всички усилия на Европейската комисия, в лицето на Урсула фон дер Лайен, всичките усилия на европейските лидери, и усилията на президента Тръмп, които са насочени към това да постигне на примирие, да се постигне спиране на убийствата в Украйна, и траен и справедлив мир с всички гаранции за сигурност. Нещо, което днес беше обсъждано отново на срещата на "Коалицията на желаещите". И всъщност "Коалицията на желаещите" за силна и просперираща Европа, в България не трябва да бъде компрометирана от информационна хибридност. Това е към колегите от ПП-ДБ. А по отношение на проруските партии - ние много добре им знаем начините и средствата за воденето на тяхната пропагандна война", добави Желязков.