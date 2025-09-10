Свят

Какво каза Урсула фон дер Лайен в своята "Реч за състоянието на съюза" пред ЕП

Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон

Обновена преди 31 минути / 10 септември 2025, 09:01
Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис
Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен
Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация
„Фрапантно нарушение": Международни реакции след удара на Израел в Доха

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред
Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната
Politico: Как Доналд Тръмп стана президент на Европа

Politico: Как Доналд Тръмп стана президент на Европа
Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

Е вропа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще, заяви днес пред Европейския парламент председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Европейците не са свикнали да се говори с такива думи, защото ЕС е създаден като мирен проект, но истината е, че светът днес е безпощаден", каза тя в речта си рдсза състоянието на Европейския съюз, произнесена по време на първата пленарна сесия на ЕП за новия политически сезон.

По думите ѝ хората усещат как земята се клати под краката им, как нещата стават по-трудни, усещат влиянието на глобалната криза с нарастващите разходи за живот, безпокоят се заради безкрайната спирала от събития, която виждат по новините - от унищожителните сцени в Газа до неспирния руски обстрел в Украйна. "Просто не можем да чакаме тази буря да отмине", заяви тя.

"Европа трябва да се бори. За своето място в един свят, в който много велики сили са или двойствени, или открито враждебни към нея. Свят на имперски амбиции и имперски войни. Свят, в който зависимостите се превръщат безмилостно в оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа", заяви Фон дер Лайен пред евродепутатите в Страсбург.

Войната трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна, защото свободата на Украйна е свобода на Европа, каза фон дер Лайен.

Тя каза, че миналата седмица 26 държави от Коалицията на желаещите са заявили готовност да изпратят мироопазващи сили в Украйна или да участват финансово в гарантирането на примирие.

"Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Но всички видяхме какво разбира Русия под "дипломация", заяви Фон дер Лайен и разкритикува руския президент Владимир Путин, че не иска да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски.

Припомни също така, че миналата седмица Русия е предприела най-голямата си атака с дронове и балистични ракети от началото на войната 

Председателката на ЕК призова за засилване на натиска върху Русия и за още санкции. Досега ЕС е приел 18 пакета със санкции срещу страната и в момента подготвя 19-и. По думите ѝ ЕС е отпуснал близо 170 милиарда евро военна и финансова помощ на Украйна досега.

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Европейската комисия ще предложи пакет от мерки срещу Израел за спиране на войната в Газа, каза председателката на ЕК.

„Не можем да си позволим да бъдем парализирани. Ето защо ще предложа пакет от мерки, за да се намери път напред“, каза Фон дер Лайен от трибуната на ЕП. "Първо, ЕК ще направи всичко възможно самостоятелно. Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел. Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем“ (центърът в Израел в памет на жертвите на Холокоста – бел.ред.)“. 

Тя допълни, че ЕК ще предложи на Съвета на ЕС въвеждане на санкции срещу екстремистките министри в израелското правителство и срещу заселниците, проявяващи насилие на Западния бряг. 

„И също така ще предложим частично спиране на Споразумението за асоцииране по търговски въпроси. Осъзнавам, че ще бъде трудно да се намери мнозинство. И знам, че всяко действие ще бъде твърде много за някои хора“, подчерта Фон дер Лайен.

Тя заяви, че „гладът, причинен от човека, никога не може да бъде оръжие за война“. 

„В името на децата, в името на човечеството това трябва да спре. Това е и част от по-систематична промяна през последните месеци, която е просто неприемлива. Видяхме финансовото задушаване на палестинската администрация. Видяхме плановете за проект за селище в така наречената зона Е1 на Западния бряг, което по същество би откъснало окупирания Западен бряг от Източен Йерусалим. Видяхме действията и изявленията на най-екстремистките министри в израелското правителство, които подбуждат към насилие. Всичко това сочи към ясен опит за подкопаване на решението за две държави“, подчерта председателката на ЕК. 

По думите ѝ ангажиментът на ЕС за жизнеспособна палестинска власт поддържа живо решението за две държави. 

Тя посочи, че следващия месец ще бъде създадена Група на донорите за Палестина, както и специален инструмент за възстановяване на Газа. 

„Аз съм дългогодишен приятел на народа на Израел. Знам как ужасните атаки от 7 октомври 2023 г., извършени от терористи на "Хамас" разтърсиха нацията из основи. Заложниците са държани в плен от терористите на "Хамас" повече от 700 дни след 7 октомври 2023 г. Това са 700 дни на болка и страдание. Никога няма да има място за "Хамас" – нито сега, нито в бъдеще. Защото те са терористи, които искат да унищожат Израел. И те също така тероризират собствения си народ“, подчерта Фон дер Лайен. „Целта на Европа винаги е била една и съща. Истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. А това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени, че трябва да има неограничен достъп до цялата хуманитарна помощ. И че трябва да има незабавно прекратяване на огъня“.

Източник: БТА    
Фон дер Лайен ЕК реч
<p>Арестуваха три жени заради междусъседска саморазправа в Асеновград</p>

Два междусъседски побоя в Асеновград: арестувани жени, тийнейджърка и трима мъже

България Преди 37 минути

Скандали заради лични конфликти прераснаха във физическа саморазправа – полицията задържа шестима души, а срещу тях са образувани производства

Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище

Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище

България Преди 59 минути

По него не са констатирани видими следи от насилие

<p>Мистериозното руско &bdquo;радио на съдния ден&ldquo; излъчи рядко съобщение</p>

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

Свят Преди 1 час

Мистериозната радиостанция UVB-76, за която се смята, че е свързана с руските военни, излъчва от 70-те години насам на честота 4625 kHz

Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Любопитно Преди 1 час

След шестия сезон актрисата решава да не поднови договора си и напуска сериала през май 2015 г.

Нов голям пожар избухна в Рила

Нов голям пожар избухна в Рила

България Преди 1 час

Горят сухи треви над горския пояс в планината – над река Илийна, в местността "Чаушки дупки"

Селин Василева Велинова

Откриха изчезналото 9-годишно момиче от София

България Преди 1 час

Момичето бе в неизвестност от вчера, 9 септември

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на романтичното риалити в сряда и четвъртък от 22:00 ч. по NOVA

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

Свят Преди 2 часа

Само през последните 50 години ваксините са спасили около 154 милиона живота

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

При случаите на домашно насилие: Прокуратурата ще действа по нов метод

България Преди 2 часа

Борислав Сарафов издаде указание за по-ефективна работа по преписки и дела

Haval H9

Haval H9 е микс от много на брой изненади (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Близо 5-метров офроудър на рама, 7 места, данъчен кредит, 7 режима за движение по различни терени, два блокируеми диференциала, но преди всички – впечатляващи материали и сглобка, не отстъпваща по нищо на европейското качество

Пожарът в Сакар планина се разраства

Пожарът в Сакар планина се разраства

България Преди 2 часа

Освен пожарникарите, на терен са ангажирани и доброволци, и служители на горските стопанства

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Свят Преди 2 часа

Наскоро в Пхенян се случи нещо доста необичайно

<p>Предаването на Меган Маркъл е &quot;проблем&quot; за бранда ѝ</p>

Newsweek: Предаването на Меган Маркъл е "проблем" за бранда ѝ As Ever

Любопитно Преди 2 часа

"Този втори сезон е пропусната възможност, която можеше да бъде превърната в разширена реклама, ако бяха постъпили правилно."

<p>Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя&nbsp;</p>

Конфликтът в Русе: Съседът и съпругата на ст. комисар Кожухаров проговориха за побоя

България Преди 2 часа

"Викаше се и се псуваше, но кой откъде е викал – нямам представа", каза съпругата му Диана Петрова

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

България Преди 2 часа

Филип Попов коментира изтеклото видео с побоя над старши комисар Николай Кожухаров

Запаленият парламент на Непал

Ужас в Непал: Запалиха парламента, жената на бивш премиер изгоря жива в дома си

Свят Преди 2 часа

Правителствени сгради и домове на политически лидери бяха атакувани в цялата страна

