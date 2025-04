Киев обвини Русия, че е убила четирима военнопленници

В ластите в Киев съобщиха, че разследват предполагаемото убийство на четирима украински военнопленници от руските въоръжени сили, предаде ДПА.

Омбудсманът Дмитро Лубинец заяви, че военнопленниците вероятно са били убити миналия месец в южното украинско село Пятихатки.

Както и при предишни случаи, украинските власти базират твърденията си на видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, отбелязва ДПА.

Russians have shot four unarmed Ukrainian Defenders who were prisoners of war in the Zaporizhzhia direction.



"Such shootings are not single events but Russia's policy that is endorsed on the highest level!" - Ukrainian Ombudsman Dmytro Lubinets.



Russia has increased the number… pic.twitter.com/L0RXQO4rWH