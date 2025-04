Няма оцелели при хеликоптерната катастрофа над река Хъдсън

Ш естима души, сред които и три деца, са загинали при падането на туристически хеликоптер в река Хъдсън между Манхатън и Ню Джърси, съобщи на пресконференция кметът на Ню Йорк Ерик Адамс, цитиран от Асошиейтед прес.

Жертвите са семейство от петима испански туристи и пилота на хеликоптера, уточни Адамс.

Няма оцелели при катастрофата. Телата на всички жертви са открити и извадени от реката, добави кметът на Ню Йорк.

A helicopter ride over New York City ended in tragedy on Thursday afternoon when a tourist chopper carrying six people broke apart mid-air and crashed into the Hudson River



The crash killed everyone on board. The victims included tech executive Agustin Escobar, head of Siemens… pic.twitter.com/kgZw9YsOOw — Mirror Now (@MirrorNow) April 11, 2025

Противопожарната служба в Ню Йорк съобщи, че е получила сигнал за катастрофата в 15:17 ч. местно време (22:17 ч. българско време).

Свидетел разказа пред АП, че хеликоптерът се е "разпаднал" още във въздуха, след като са се откъснали опашката и витлото му. Витлото продължаваше да се върти, докато падаше отделно от хеликоптера, добави той.

Хеликоптер се разби в река Хъдсън, поне един загинал

Лесли Камачо – служителка в ресторант на брега на реката, разказа, че е видяла летателното средство да се върти неконтролируемо във въздуха, преди да падне във водата.

По време на катастрофата е било облачно, но видимостта над реката не е била ограничена, отбелязва АП.

🚨 🚨 #BreakingNews Who was Agustín Escobar? Siemens CEO killed with family in NYC helicopter crash https://t.co/xRqdn0FSz9



A sightseeing helicopter tour over New York ended tragically when it crashed into the Hudson River, killing all six people on board. Among the deceased … — Instant News ™ (@InstaBharat) April 11, 2025

Федералната авиационна администрация (ФАА) идентифицира хеликоптера като модел "Бел 206".

Туристическият вертолет е излетял в 14:59 ч. и малко по-късно е загубил контрол, съобщиха властите. Четирима души са открити мъртви на място, докато други двама са откарани в болница, където по-късно са починали, уточниха те.

Националният съвет за безопасност на транспорта съобщи, че е започнал разследване на катастрофата.

NYC Helicopter Crash:



On April 10, 2025, a tragic helicopter crash occurred over the Hudson River near Lower Manhattan, resulting in the deaths of all six individuals aboard. The victims included Agustín Escobar, CEO of Siemens Spain, his wifehttps://t.co/NzqIKanE1D pic.twitter.com/3FS3k81rvf — Stories and novels (@AKatgol37655) April 11, 2025

* Видеото е архивно!

Не пропускайте още от Vesti.bg:

"Това може да е последното ни мирно лято в Европа"

20-годишен студент по медицина загина, отивайки на лекции