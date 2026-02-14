Нови разкрития: Принцеса Беатрис е дълбоко замесена с Джефри Епстийн

Д осиетата „Епстийн“ могат да подложат на допълнително напрежение и без това неспокойните отношения между принца и принцесата на Уелс и принцесите Беатрис и Юджини – като напрежението между четиримата съществува дълго преди последните разкрития. Най-новата порция документи повдигна сериозни въпроси за това колко са знаели двете принцеси за отношенията на родителите си с финансиста педофил.

В един имейл, изпратен от Епстийн през 2015 г. – след като вече е бил осъден за склоняване към секс на момичета на крехката 14-годишна възраст – той се хвали пред приятел, че Беатрис го „харесвала“, пише Daily Mail.

Стана ясно също, че Беатрис е съветвала майка си как да умилостиви Епстийн, след като Фърги го нарече педофил, докато се извиняваше в интервю през 2011 г. за това, че е приела 15 000 паунда финансова помощ от осъдения сексуален престъпник.

Тя също така изигра ключова роля в организирането на катастрофалното интервю на баща си за Newsnight през 2019 г., а сега Беатрис и Юджини трябва да се изправят пред възможността капковите разкрития за Епстийн да доведат и до тяхното изхвърляне от кралския живот.

След като крал Чарлз лиши 65-годишния Андрю от всичките му военни и кралски титли, експерти предполагат, че принцът на Уелс може да приложи същия твърд подход към братовчедките си. 43-годишният Уилям ще следи внимателно публичното оповестяване на досиетата „Епстийн“, докато оценява бъдещето на Беатрис и Юджини в „Фирмата“ – особено като се имат предвид хладните отношения на съпругата му с тях.

Kate's frosty relationship with Beatrice and Eugenie: Royal insiders reveal how Princess has always been 'cautious' about Andrew's daughters - and latest Epstein revelations could be the death knell for their future in the Royal Family https://t.co/xkGV15VH5l — Daily Mail (@DailyMail) February 14, 2026

„Уилям и Кейт изглежда не са близки с нито една от сестрите. Те нямат много общо помежду си“, сподели източник пред Daily Mail.

Близостта на Юджини с принц Хари и Меган Маркъл се твърди, че е направила принцесата на Уелс „предпазлива“ след Мегзит, а Кейт „рядко е засичана“ с някоя от двете сестри, добавиха те.

През 2016 г. снимка на сестрите, вървящи след Кейт на градинско парти в Бъкингамския дворец, попадна в заглавията на вестниците, най-вече защото принцесите я даряваха с, както изглеждаше, доста мразовити погледи.

„Уилям държи на това да кани Беатрис, Юджини и други братовчеди, за да му помагат като домакини на градинско парти в Бъкингамския дворец веднъж годишно. Но няма никакви признаци той някога да е искал братовчедките му да бъдат работещи кралски особи, финансирани от данъкоплатците. Това беше изяснено съвсем категорично. Юджини, по-специално, изглежда е по-близка с Хари, отколкото с Уилям“, казва кралският източник на Daily Mail.

Всички опасения, които Кейт и Уилям имат относно сестрите Йорк, само ще се задълбочат от продължаващата връзка на техните родители с Епстийн, след като той беше вкаран в затвора през 2008 г. за склоняване към секс на непълнолетни момичета.

Публикуването на досиетата, свързани с Епстийн съдържа още по-обличаващи доказателства за приятелството им с милиардера престъпник.

Daily Mail откри и имейл от Епстийн от 2015 г., в който той казва на приятел да не се притеснява от срещата с Беатрис на събитие в Мексико, защото тя го „харесвала“. Известно е, че педофилът присъства на нейния пищен бал с маски на тема „Викторианска епоха“ по случай 18-ия ѝ рожден ден в Роял Лодж заедно с Гилейн Максуел и Харви Уайнстийн през 2006 г.

Освен това, подкрепата на принцеса Беатрис за катастрофалното интервю на баща ѝ пред Newsnight относно Джефри Епстийн и Вирджиния Джуфре е „абсолютно пагубна“ за всякакви нейни надежди за официални кралски задължения, когато Уилям стане крал, казва друг експерт.

Продуцент на BBC разкри, че принцеса Беатрис е присъствала на среща за преговори с баща си преди интервюто през ноември 2019 г. Освен че присъства на предпродукционна среща с продуцентката Сам Макалистър, въоръжена с тефтер и писалка, Беатрис стана известното „алиби“ на Андрю по време на интервюто, когато той заяви, че я е взел от парти в Pizza Express в нощта, в която се предполага, че е имал секс с Вирджиния Джуфре.

Кралският коментатор Ричард Фицуилямс каза: „Знаем, че сестрите, особено Юджини, бяха в приятелски отношения със семейство Съсекс, въпреки че докладите варират относно това дали това все още е така. Затова не е изненадващо, че Катрин изглежда е била предпазлива в отношенията си с тях“.

„Сестрите са изправени пред огромно предизвикателство – те са щастливо омъжени, добре адаптирани и с кариера, но очевидно искат да вършат повече благотворителна дейност като принцеси. Въпреки това родителите им са погълнати от много сериозна криза, която може да се окаже абсолютно катастрофална“, казва още той.

Princess Beatrice and Eugenie were both 19 and 18 when they went to visit Epstein with their mother after he was released from jail having been convicted as a sexual predator and kids trafficker. All these years they have been supporting their parents fully knowing how close they… pic.twitter.com/Va8a60rKlV — Nina (@ShakeLS) February 5, 2026

Г-н Фицуилямс добави: „Алибито на Андрю в Newsnight за празнуването на 13-ия рожден ден на Беатрис в вече печално известната Pizza Express в Уокинг я въвлече в интервюто. Докладите сочат, че тя го е подкрепила.

Катрин ще е отбелязала проблемите, пред които са изправени сестрите, без съмнение с известно съчувствие, но несъмнено ще бъде и предпазлива, като се има предвид чувствителността на сегашната им ситуация. Каквато и да е природата на отношенията между тях, малко вероятно е да ги видим заедно с нея много скоро“.

Всъщност последните разкрития със сигурност ще усложнят още повече отношенията на семейство Уелс с племенниците на крал Чарлз. Въпреки че Андрю беше лишен от титлите си и изхвърлен от Роял Лодж заради скандала, на момичетата беше позволено да запазят титлите си и дори се присъединиха към кралското семейство за Коледа в Сандрингам миналата година.

Докато кралското семейство се обедини около принцесите по това време, които сигурно са били раздвоени относно прекарването на Коледа далеч от родителите си, един напрегнат момент пред църквата „Св. Мария Магдалена“ събуди спекулации за разцепление.

Наблюдателни фенове в X/Twitter предположиха, че принц Уилям може да е имал известни резерви относно семейното събиране, след като кадри показаха как бъдещият крал игнорира Юджини. Докато тя вървеше до него, Уилям избягваше зрителен контакт с нея и вместо това остана съсредоточен върху оправянето на шала си, преди да настигне принцесата на Уелс и дъщеря си, 10-годишната принцеса Шарлот. Феновете в X си припомниха предишна Коледа, когато Уилям сякаш се „криеше зад шала“ от отчуждената си снаха Меган Маркъл, добавяйки, че това е неговият „любим механизъм за избягване“.

Разбира се, че кралят желае да се грижи за Беатрис и Юджини, но Уилям може да има различна гледна точка за тяхната позиция в семейството в светлината на новите факти, изплували в досиетата „Епстийн“.

Може би един от най-шокиращите детайли за Беатрис беше, че принцесата е помагала със съвети на майка си, след като Фъргюсън заяви, че „се отвращава от педофилията“, наричайки решението си да приеме 15 000 паунда за погасяване на дълговете си „гигантска грешка в преценката“.

Говорейки пред The Standard през 2011 г., Фърги каза: „Аз лично, от мое име, дълбоко съжалявам, че Джефри Епстийн се замеси по какъвто и да е начин с мен. Отвращавам се от педофилията и всяко сексуално насилие над деца и знам, че това беше гигантска грешка в преценката от моя страна. Просто съм толкова разкаяна, че не мога да опиша. Когато мога, ще върна парите и никога повече няма да имам нищо общо с Джефри Епстийн“, каза тя на бившия редактор на вестника Джорди Грейг.

В имейл, който беше сред трите милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ миналия месец, Фъргюсън твърди, че най-голямата ѝ дъщеря, тогава на 22 години, се е съгласила с нея, че е „важно“ да се каже на пресата, че Епстийн вече е „излежал покаянието си“ в затвора.

Фърги казва, че Беатрис е присъствала, когато тя се е обадила на журналист през април 2011 г., за да каже, че е „грешно“ Епстийн да бъде наричан сексуален престъпник, защото той вече „продължава живота си“.

Той беше освободен от затвора на окръг Палм Бийч през септември 2009 г., след като излежа 13 месеца от 18-месечна присъда. Тя каза, че е планирала да каже на пресата: „Той (Епстийн) беше изпратен в затвора за сексуални престъпления, но беше излежал покаянието си и беше излязъл от затвора. „Разкривайки подкрепата на дъщеря си, тя казва: „Беатрис и аз проведохме дискусия и се съгласихме, че това е важно“.

Тя също така се опитваше отчаяно да намери пътя обратно към благоволението на педофила, като Сара се подмазваше на своя „върховен приятел“ в угоднически имейли до Епстийн, стана ясно миналия септември. В имейл, изтекъл в Mail on Sunday, бившата херцогиня се „смирено извини“ и каза на трафиканта на хора, че знае, че той се чувства „адски подведен от мен“ след интервюто. Тя също така обсъжда как да възстанови репутацията му с Беатрис, две години след като са пътували до имението на Епстийн в Палм Бийч с Юджини.

Докато по-рано те изглеждаха като странични наблюдатели, въвлечени в отношенията на родителите си с Епстийн, сега изглежда, че Беатрис – според Фърги – поне е поела по-активна роля.