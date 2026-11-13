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Супер Черен петък във Vitagold с отстъпки до 70%. Кои оферти си струва да видите?

13 ноември 2026, 09:00
Супер Черен петък във Vitagold с отстъпки до 70%. Кои оферти си струва да видите?
Източник: Vitagold

До 70% отстъпка за хранителни добавки в Супер Черния петък на Vitagold. Големите намаления обхващат богат избор от продукти – от витамини, минерали и пробиотици до колаген и натурални формули. Независимо дали искате да се запасите с добавките, които използвате редовно, или отдавна обмисляте да пробвате нещо ново, сега си струва да разгледате офертите. Ето три от предложенията в кампанията.

  • Имун Кеър със 70% отстъпка

Имун Кеър е формула за силен имунитет и енергия. Със 70% намаление продуктът е сред предложенията с най-голяма отстъпка в кампанията.

Източник: Vitagold
  • Пробиотик Комплекс с 60% отстъпка

Сред предложенията за храносмилане и стомашен комфорт е Пробиотик Комплекс. Формулата съчетава седем пробиотични щама и пребиотик в един продукт. По време на Супер Черния петък той е с 60% намаление.

Източник: Vitagold
  • Морски магнезий + витамин B комплекс с 60% отстъпка

Морски магнезий + витамин B комплекс съчетава морски магнезий и витамини от група B в една формула. Ако търсите комбиниран продукт, можете да го намерите с 60% отстъпка в кампанията.

Източник: Vitagold
  • Какво още ще намерите в кампанията?

Трите предложения са само част от селекцията. В кампанията ще откриете продукти за стомашен комфорт и храносмилане, имунна и антиоксидантна подкрепа, стави и кости, хормонален баланс, поддържане на здравословно тегло, грижа за косата, кожата и ноктите. Има още предложения за нервната система, съня и ежедневния прием на витамини и минерали.

Vitagold е българска компания за хранителни добавки, основана през 2005 г. Ако вече знаете какво търсите, проверете дали продуктът е на промоция. Всички намаления са събрани на едно място в категория „Супер Черен Петък“.

Вижте всички оферти за Супер Черния петък ТУК

Източник: Vitagold    
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