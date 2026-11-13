Бедствено положение във Враца: Вятърът надхвърли 110 км/ч

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Обявено е бедствено положение във Враца.

Силният вятър е съборил дървета и части от изолация на сгради, а няколко населени места във Врачанско и Мездренско са без ток.

Общината призовава хората да не излизат от домовете си.

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Обявено е бедствено положение на територията на град Враца заради пориви на вятъра над 110 км/ч., съобщиха от Общината във Фейсбук.

От администрацията призовават жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават. Всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра, трябва да бъдат прибрани, за да не застрашават живота и здравето на преминаващите, посочват още от Общината. Сигнали се приемат на дежурния телефон 0885 118 857.

Професионалният домоуправител Момчил Янков, чиято фирма обслужва над 400 входа във Враца, съобщи, че към момента са постъпили няколко сигнала за паднала изолация от жилищни блокове и за паднали дървета. В жилищния квартал „Дъбника“ вятърът разнася във въздуха картони, кашони, торби, стиропор, клони и листа.

Няколко населени места в общините Враца и Мездра са без електрозахранване заради паднали дървета вследствие на силния вятър.

Червен код за силен вятър е обявен във Враца и Мездра за днес на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).