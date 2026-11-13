Световен рекорд: Продадоха светлинния меч на Дарт Вейдър за близо 5 милиона долара

С ветлинен меч, използван от Дарт Вейдър във филмите от поредицата „Междузвездни войни“ – „Империята отвръща на удара“ и „Завръщането на джедаите“, беше продаден на търг за близо 5 милиона щатски долара, предаде АП.

Оръжието, с което Вейдър се бие в кулминационния дуел в Облачния град – сцената, в която казва на Люк Скайуокър „Аз съм баща ти“, беше купено за 4,875 милиона долара на специалния търг Ultimate Star Wars Auction, организиран от аукционна къща „Херитидж окшънс“ (Heritage Auctions). По данни на организаторите това е световен рекорд на търг за колекционерски предмет от вселената на „Междузвездни войни“, отбелязва АП.

Darth Vader’s Lightsaber Used in 2 ‘Star Wars’ Movies Fetches Nearly $5 Million at Auction Ahead of Franchise’s 50th Anniversary https://t.co/3IBB7YcE0f — People (@people) November 13, 2026

Продажбата постави и нов рекорд за оригинален филмов реквизит от сагата, използван по време на снимки, надминавайки предишното им постижение от юли. Тогава светлинният меч на Скайуокър и специалният механизъм за ефекта с отсечената му ръка от „Империята отвръща на удара“ бяха продадени за 3,75 милиона долара.

Търгът на „Херитидж окшънс“ включваше и предмети от Епизоди от I до IX на „Междузвездни войни“, както и от други филми и сериали от поредицата. Освен меча на Вейдър, за публично наддаване бяха събрани още 27 светлинни меча от сагата, съобщиха от аукционната къща.