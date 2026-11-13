От махмурлук до спасител: Как пиян енот събра 290 хил. долара за благотворителност

И сторията на пухкавия нарушител започна миналия декември, когато служители на магазин за алкохол ABC Store в Ашланд, щат Вирджиния, откриха животното да спи дълбок сън до тоалетната, след като се бе „самообслужило“ с общо 14 бутилки спиртни напитки – включително ром и царевичен ликьор, съобщава The Post.

След като се събуди от тежкия махмурлук под наблюдението на властите, енотът беше пуснат обратно в дивата природа, но кариерата му на звезда едва тогава стартира.

„Пиян енот“ спасява приюта

Приютът за защита на животните в окръг Хановър решил да се възползва от вирусната слава на животното и пуснал в продажба специална серия тениски и сувенири с лика на малкия „маскиран бандит“ и забавното заглавие „Trashe(d) Panda“ (на български е игра на думи между „боклукчия/пиян“ и „панда“).

Резултатът надминал всякакви очаквания:

Продажбите на фен артикули излетели небето, а окръгът дори пуснал сезонни дизайни (включително за Хелоуин).

До момента кампанията е събрала над 290 000 долара.

Сумата надвишава обичайните годишни дарения на приюта (които рядко надхвърляли 20 000 долара) над 14 пъти.

„Никога не сме предполагали, че едно енотче ще направи това за нас“, споделя Джефри Паркър, главен инспектор по защитата на животните в окръга.

Drunk raccoon who passed out after viral Virginia liquor store rampage helped raise $290K for animal shelter https://t.co/KYlARI7ZmL https://t.co/y6eiN54m7r — New York Post (@nypost) November 13, 2026

Нови камери и спасителен фонд

Неочакваният финансов поток ще позволи на отдела да закупи камери за тяло за своите осем инспектори. Те ще се използват за събиране на доказателства при разследвания на случаи на насилие над животни, както и за защита на самите служители при спорни ситуации. Местните власти официално одобряват покупката в края на октомври, а камерите влизат в употреба през януари.

Освен това приютът разполага със спестени 140 000 долара от инициативата, които обмисля да оформи като специален спешен фонд за лечение на пострадали животни.

А какво се случва с главния виновник за финансовия успех? „Надяваме се, че живее прекрасно някъде из природата... и най-вече, че е трезвен“, шегуват се от ръководството на приюта.