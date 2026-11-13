Четирима загинали при удар по промишлена зона във Волгоград

Четирима души загинаха и двама бяха ранени при украинска атака с дронове срещу промишлена зона във Волгоград.

Русия заяви, че през нощта е свалила близо 1200 украински дрона.

Атаките се случват на фона на дипломатически разговори за прекратяване на войната.

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Четирима души загинаха, а двама са ранени при украинска атака с дронове срещу промишлена зона в южния руски град Волгоград, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Русия също съобщи, че през изминалата нощ е свалила близо 1200 украински дрона – една от най-мащабните атаки с безпилотни летателни апарати, предприемани от Киев досега.

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Атаката беше извършена ден след поредица от интензивни дипломатически срещи в рамките на водените от САЩ преговори за прекратяване на войната, която скоро ще навлезе в петата си година.

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Американски пратеници вчера няколко часа разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва, след което отпътуваха за Дъблин, където проведоха среща и с украинския президент Володимир Зеленски.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ руските сили са нанесли удар по товарен кораб, превозващ оръжия и военно оборудване за Украйна, в Черно море, югозападно от Одеса.