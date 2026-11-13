Мирчев обвини Радев в страх от Русия заради резервите към декларацията от Дъблин

Ивайло Мирчев критикува премиера Румен Радев за резервите на България към френската инициатива за европейска сигурност.

Според депутата позицията на правителството показва страх от реакцията на Москва и неяснота в защитата на българските интереси.

Мирчев подчертава, че декларацията е подкрепена от 39 държави, сред които всички членки на ЕС.

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Радев има проблем с ясното говорене, а зад него прозира още по-тежък проблем - комплекси и страх от Русия, написа във Фейсбук съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев, който е и депутат от „Демократична България". Според информация на правителствената информационна служба България е подкрепила с резерви френската инициатива за европейска сигурност като премиерът Румен Радев е поискал посланията да отразяват етапа на преговорите за мир в Украйна.

В Дъблин беше обсъдена френска инициатива за общи принципи на европейската сигурност, включително правото на всяка държава сама да избира съюзите си и съвместни действия срещу хибридните заплахи. Отново подкрепяме, но „с резерви“. Отново трябва да се обяснява докъде сме съгласни и откъде започва притеснението ни да не подразним Москва, коментира Мирчев в социалната мрежа. И добавя, че вече сме чули тази логика от президента Илияна Йотова покрай съвместното изявление за Украйна в ООН, която казва, че българските предложения за редакции не са били приети, нямало е възможност за изразяване на резерви и т.н.

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Днес формулата „подкрепяме с резерви“ отново поставя въпроса какво точно защитава България и защо властта толкова трудно го казва ясно, посочва Ивайло Мирчев. Какъв български интерес е застрашен, от кой ангажимент се разграничаваме и какво предлагаме всъщност, пита депутатът. Според него „резервите“ звучат като политически страх, страх да заемем позиция, да застанем уверено до партньорите си - страх от реакцията на Кремъл.

„Декларацията е приета от 39 държави, сред които всички членки на Европейския съюз, които застават зад инициативата, а българските управляващи пак се държат така, сякаш лично трябва да поискат разрешение от Москва.

България заслужава управление, което говори ясно и защитава позицията си с аргументи. Националното достойнство изисква гръбнак. Страхът от Кремъл не може вечно да минава за държавна мъдрост", посочва в поста си съпредседателят на „Да, България".