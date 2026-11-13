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Борисов поиска яснота дали България е подписала декларацията за сигурност в Дъблин

Лидерът на ГЕРБ поиска яснота за позицията на България и разкритикува управляващите за липсата на категорична информация

13 ноември 2026, 09:56
Борисов поиска яснота дали България е подписала декларацията за сигурност в Дъблин
Източник: БТА

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира критично посещението на българския премиер Румен Радев в Дъблин, като постави въпрос дали България е подписала обсъжданата там декларация за сигурност по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО). Това предаде DarikNews.bg.

България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларация, приета по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин, предаде ДПА. В документа са заложени основните принципи на европейската сигурност, той обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес. Документът е бил приет от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша.

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"Вие от Дъблин сега разбрахте ли, че аз не разбирам? Подписахме ли декларацията, или не подписахме? Аз не разбрах! В немски медии пише, че не сме, от Елисейския дворец казват, че сме", попита Борисов. 

Той разкритикува липсата на яснота по темата и заяви, че това трябва да бъде водеща новина за медиите. Обвини управляващите в лицемерие и разхищение на държавни средства. "Премиерът ни е в Дъблин, харчим маса пари, керосин, стюардеси, най-скъпите неща са там", каза шеговито Борисов. 

Това правителство може да изнерви всеки, това заяви още лидерът на ГЕРБ. "Замислям се вече дали не искат да ни върнат постепенно във времето на "Наркоп", "Нармаг" и "Кореком", допълни той. 

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Той предположи, че зад напрежението около големите търговски вериги може да стоят интереси към техните имоти. Разкритикува изказването на изпълнителния директор на „Кауфланд“, но същевременно отправи обвинения към обкръжението на Румен Радев.

„Комунистите никога не правят нещо самоцелно. Най-хубавите имоти в големите градове са на тези вериги. Според мен, някой от олигарстите на Радев се е огледал във веригите, в техните имотчета, и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят. Те са си за гонене с подобно поведение, но нищо не правят самоцелно“, заяви още Борисов.

 

Източник: DarikNews.bg    
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