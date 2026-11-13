Свят

Силициевата долина има критичен пробив в сигурността: сексът

Дженсън Хуанг напусна Nvidia с незабавен ефект след разкрития за втора извънбрачна връзка и шпионски скандал. Най-скъпата компания в света остава без своя основател и визионер в разгара на AI надпреварата

13 ноември 2026, 06:36
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П рез юли някои от експерименталните агенти с изкуствен интелект (ИИ) на OpenAI, подложени на тест, пробиха ограниченията за сигурност и хакнаха системите на Hugging Face - платформа за машинно обучение и наука за данните.

Когато разследващите проучиха пробива, те откриха, че агентите са се опитвали да измамят на теста, като проникнат в частни мрежи и откраднат отговорите. Може би измамата – и неразрешеното „прегръщане на лица“ (игра на думи с името Hugging Face, б.ред.) - са недостатъци на характера, напомнящи за хората, които са пионери в разработването на изкуствен интелект.

Само преди дни шефът на Nvidia Дженсън Хуанг стана поредният от дългата редица технологични директори, признали, че са изневерявали на съпругите си, докато компанията му започна разследване на съобщенията, че може да е бил мишена на китайски шпионин. В четвъртък скандалът достигна своята кулминация - Хуанг подаде оставка и напусна незабавно всички ръководни постове в технологичния гигант, оставяйки най-скъпата компания в света без нейния основател и визионер.

Това са мъжете, които искат от нас да им се доверим, докато регулират потенциално най-мощната технология в човешката история. Някои от тях не могат да регулират дори собствения си цип.

Различен вид сътресение

Затрудненията на Хуанг започнаха на 29 октомври, когато се появиха съобщения, че е развил близки отношения с Алис Хуанг - без роднинска връзка - бивш изпълнителен директор в базираната в Сингапур компания Megaspeed, голям купувач на усъвършенстваните чипове за изкуствен интелект на Nvidia.

Обвиниха Хуанг в нова афера, постът му се разклати

Първоначално Хуанг призна за аферата, като се извини на семейството и колегите си и заяви, че ще продължи да ръководи компанията. Той не посочи замесеното лице, нито коментира директно съобщенията, че представители на американското разузнаване подозират, че Алис Хуанг е била вербувана от Министерството на държавната сигурност на Китай, за да събира информация и потенциално да влияе върху усилията на Nvidia да продава усъвършенствани чипове на Пекин.

Ситуацията обаче ескалира светкавично, след като The New York Times публикува разкрития и за втора извънбрачна връзка на Хуанг - този път с вицепрезидента на Nvidia Кимбърли Пауъл, отговаряща за технологиите в здравеопазването. На фона на срив с милиарди в пазарната капитализация и засилващия се натиск, бордът на директорите обяви на 12 ноември, че Хуанг освобождава незабавно постовете на изпълнителен директор, президент и член на борда. Временното ръководство пое главният финансов директор Колет Крес, а Харви Джоунс оглави борда. Въпреки че бордът на Nvidia поддържа позицията, че „няма основание да смята“, че националната сигурност или фирмени тайни са били компрометирани, компанията назначи мащабна външна проверка.

Човек би си помислил, че главният изпълнителен директор на една от най-ценните компании в света, доставяща чиповете в центъра на глобалната надпревара за изкуствен интелект, може да прояви малко повече предпазливост. Но Хуанг едва ли е изключение тук.

Подобно на своите продукти и бизнес модели, водещите мъже в Силициевата долина са превърнали изкуството на изневярата в нещо като наука.

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс призна през 2021 г., че е имал афера със служителка, което предизвика разследване на борда и в крайна сметка взриви 27-годишния му брак с Мелинда Френч Гейтс. През юни Гейтс призна пред Конгреса, че Джефри Епстийн очевидно е обмислял да използва знанията си за извънбрачните му връзки, за да го изнудва - въпреки че настоя, че никога не е бил изнудван.

Връзката на съоснователя на Google Сергей Брин с маркетинг директор на Google Glass влезе в заглавията на вестниците на фона на разпадането на брака му. Връзката на основателя на Amazon Джеф Безос с Лорън Санчес доведе до зрелищно публичен скандал за изневяра, придружен от твърдения за изнудване с интимни снимки. Сложната романтична история на Илон Мъск разполага с достатъчно материал, за да запълни поне два сезона на документален сериал по Netflix.

Тези хора изградиха или ръководиха гигантски корпорации в индустрия, патрулирана от армии от правни екипи, контролирана от споразумения за конфиденциалност и отдели по човешки ресурси, по-големи от повечето компании. И все пак изглежда, че никаква корпоративна инфраструктура не може да попречи на онези на самия връх да проявяват плачевна преценка.

През септември членове на същото това братство на милиардерите влязоха в Белия дом, за да обещая, че могат сами отговорно да контролират развитието на изкуствения интелект, като подписаха „Споразумението на Белия дом за суперинтелект“.

Документът, състоящ се от 308 думи, на практика се свежда до „обещаваме да бъдем добри“ без никаква правна тежест, но беше описан от президента Доналд Тръмп като „морално обвързващ“.

Защо някой би си помислил, че този обет ще се окаже по-траен от брачните?

Като във филм: Афери, шпионаж и какво наистина става с лидера на Nvidia

Изневяра на върха

Съществува значителен обем от изследвания, които сочат, че властта и изневярата са тясно свързани.

Анализ от 2025 г. на Общото социално проучване на Америка установи, че 18 процента от някога женените мъже на възраст от 25 до 54 години на високопрестижни позиции, включително ръководни кадри, съобщават, че са изневерявали на съпругите си, в сравнение със 7 процента от мъжете на позиции с над средния престиж. Друго проучване сред 1561 професионалисти, публикувано през 2011 г., установи, че по-голямата власт на работното място е свързана с изневяра и при двата пола.

Хората на властови позиции могат да изпитат „поведенческо разкрепостяване“, каза пред Newsweek Йорис Ламерс, водещ автор на проучването от 2011 г. Те са „по-малко възпирани от предпазните механизми, които обикновено ограничават поведението им, по-уверени са и по този начин действат според желанията си“, каза той.

„Нашето изследване показва, че хората, които се чувстват могъщи, са по-склонни да се впускат в изневери“, допълва той.

Междувременно статия от 2022 г., публикувана от изследователи в Университетския колеж в Лондон - и подходящо озаглавена „Измама на върха“ - установи в пет проучвания сред 1366 участници, че хората, проявяващи доминиращи личностни черти, са по-склонни към нечестност и нарушаване на правилата. Доминиращите личности също така са непропорционално представени на върха на корпоративната стълбица, което предполага, че хората, склонни да заобикалят правилата, са по-добри в придобиването на власт.

Не можем уверено да твърдим, че Хуанг, Мъск или който и да е друг технологичен директор притежава тези черти без строга психологическа оценка, но това повдига някои интересни въпроси относно културата, която е помогнала за създаването на милиардерската класа в Силициевата долина.

Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект

Тези предприемачи изградиха някои от най-успешните компании в света, като оспорваха общоприетото, отхвърляха установените граници и отказваха да приемат „не“ за отговор; тяхната безмилостна амбиция и апетит за риск с право се възхваляват като качествата, които ги правят изключителни.

От друга страна, характеристиките, които помагат на някого да изгради компания за трилиони долари, не са непременно същите, които насърчават сдържаността. Ламерс каза пред Newsweek: „Могъщите хора са по-силно фокусирани върху целите си и са по-малко чувствителни към риска. Това може да доведе и до други видове поведение, като тенденция да следват всякакви латентни сексуални желания или като цяло да бъдат по-уверени в способността си да бъдат добри любовници“.

Когато отделни личности контролират стратегически важна технология и притежават огромно политическо влияние, лошата лична преценка може да има последици далеч отвъд техните бракове. Статутът им също така ги прави първостепенни мишени за онзи вид шпионски операции, които разузнавателните служби усъвършенстват от векове.

Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект

Най-старият трик на света

Силициевата долина постигна някои умопомрачителни инженерни подвизи, но няма нито една технология, която да може да се конкурира с милиони години еволюция. Желанието за секс остава забележително ефективен инструмент, който кара интелигентни мъже да вършат зрелищно глупави неща.

Разузнавателните агенции отдавна прилагат така наречения „меден капан“ по два начина: оперативен работник може да култивира интимна връзка в продължение на години, постепенно извличайки чувствителна информация, или да примами мишената в компрометираща среща и да я изнудва със заплаха от разкриване.

Новата история е осеяна с примери и за двата подхода. Френският дипломат Бернар Бурсико започва връзка с китайския оперен изпълнител и шпионин Ши Пей Пу през 1964 г. и по-късно предава поверителни документи на китайското разузнаване. И двамата са осъдени за шпионаж през 1986 г., повече от две десетилетия след като се запознават.

Британският държавен служител Джон Васал е тайно фотографиран по време на секс с мъже на парти, организирано от съветското разузнаване в Москва през 1954 г., а след това е изнудван да предава британски военноморски тайни на руснаците до ареста си през 1962 г.

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Америка също има своя дял. От 1982 до 2000 г. Катрина Люн е един от най-ценните информатори на ФБР, получавайки над 1,7 милиона долара плащания и разходи. Тя също така тайно предава класифицирана американска информация на китайското разузнаване, докато поддържа афера със своя водещ офицер от ФБР Джеймс Смит, както и сексуална връзка с друг високопоставен агент.

Разследване на Министерството на правосъдието на този провал разкри поредица от институционални неуспехи. ФБР е получавало многократни предупреждения за Люн, но началниците на Смит са били толкова впечатлени от неговия опит и експертиза, че рутинно са се доверявали на преценката му и са го освобождавали от установените процедури за сигурност, предназначени да предотвратят точно този вид компрометиране.

Сега помислете за Силициевата долина. Нейните водещи мъже демонстрираха склонност да попадат в компрометиращи ситуации без никаква помощ от чуждестранното разузнаване – представете си възможностите за враждебна разузнавателна служба, готова да им даде лек тласък.

Скандалът с Nvidia ескалира: Нови разкрития за аферата и шпионажа около Дженсън Хуанг

Ние разчитаме на същото това милиардерско братство да се самоконтролира, докато разработва технология, за която лидерите в индустрията, включително Сам Олтман от OpenAI и бившият изпълнителен директор на DeepMind Демис Хасабис, предупредиха, че може да застраши самото съществуване на човечеството.

Агентите с изкуствен интелект вече намират начини да заобикалят наложените им правила; може би е време да се отнесем малко по-сериозно към търсенето на отговорност от мъжете, които ги създават.

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