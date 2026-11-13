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България е единствената страна от ЕС, която не подписа декларацията за сигурността на Европа

Документът беше приет в Дъблин от 39 държави и предвижда общи принципи за противодействие на хибридни заплахи, кибератаки и информационни манипулации

13 ноември 2026, 07:18
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  • 39 европейски държави приеха в Дъблин декларация за общите принципи на сигурността, включваща противодействие на хибридни заплахи, кибератаки и информационни манипулации.
  • Документът предвижда по-голяма европейска отговорност за сигурността и подкрепа за Украйна, като подчертава, че решенията за нея и за Европа трябва да се вземат с участието на засегнатите страни.
  • България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларацията, а причините за решението засега не са посочени.

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Около 40 държави от т.нар. „широка Европа“, надхвърляща границите на Европейския съюз, приеха по време на срещата им в Дъблин специална "харта", в която са заложени основните принципи на своята сигурност. Документът обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес.

Хартата, наричана от Франс прес и декларация, беше приета от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша.

Страните са „постигнали съгласие по общи принципи за бъдещата сигурност на Европа“, заяви френският президент Еманюел Макрон. „В момент, в който мнозина биха искали Европа да остане извън дискусиите, засягащи нейната сигурност и стабилност, тази декларация е изключително важна, защото именно тя утвърждава необходимостта тази широка Европа да се мобилизира“, добави той.

В документа се посочва, че основите на сигурността на Стария континент продължават да се базират на съществуващите международни актове и договори – Устава на ООН, договорите на НАТО и Европейския съюз и други.

„Позоваванията на НАТО в декларацията са важни, защото в крайна сметка именно НАТО ще трябва да гарантира сигурността, независимо от това какво ще се случи впоследствие“, заяви британският премиер Анди Бърнам, един от последните подписали документа.

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Според текста на декларацията държавите подписали я, „признават, че европейските страни поемат по-голяма отговорност за сигурността на Европа, което ще допринесе положително и за глобалната и трансатлантическата сигурност“.

Те смятат, че тези „основни принципи“ могат да помогнат за постигането на „справедлив и траен мир в Украйна, който ще бъде от изключително значение за стабилността на Европа“.

Освен това подписалите документа държави потвърждават, че „всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да бъде решаван съвместно с европейците“ – позиция, която идва в момент на дискусии относно участието на Европа в преговорите с Русия.

Държавите, подписали документа, заявяват, че хибридните кампании на Москва само ще „засилят ангажимента им към Украйна и тяхната решимост“.

Една от особеностите на декларацията е, че тя излиза извън рамките на традиционното разбиране за сигурност и включва и заплахите от „хибриден“ характер. Документът предвижда подписалите го държави да изградят самостоятелен капацитет за справяне с рисковете, надвиснали над Европа, чрез прилагането на подход, обхващащ всички измерения на сигурността. Това предполага „укрепване на устойчивостта и стабилността на нашите демокрации“, особено с цел противодействие на информационната намеса и манипулациите, се казва в документа.

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Държавите се ангажират да „разработят инструменти“ за „предотвратяване“ на дестабилизиращи действия, които не достигат прага на въоръжено нападение, включително кибератаки и хибридни заплахи, както и за предприемане на ответни действия при необходимост.

Хартата включва също борбата с тероризма, наркотрафика и каналджийството.

Относно приетия в Дъблин документ германската новинарска агенция ДПА, отбелязва, че голямото мнозинство от европейските държави са готови да водят преговори с Русия по ключови въпроси на сигурността едва след края на войната в Украйна. Това става ясно от декларация, подписана от 39 държави на европейска среща на върха в Дъблин, отбелязва ДПА.

Декларацията, предложена от Франция, подкрепя провеждането на дискусии относно мерки за управление и намаляване на рисковете за сигурността, но посочва, че те могат да започнат едва след изпълнението на необходимите условия и възстановяването на мира.

Документът, озаглавен „Декларация за ключовите принципи на европейската сигурност“, подчертава също, че решенията относно Украйна трябва да бъдат вземани с участието на Украйна, а тези, засягащи сигурността на Европа – с участието на европейските държави, пише още ДПА.

В документа се призовава и за осигуряване на надеждни и стабилни гаранции за сигурността на Украйна.

ДПА отбелязва, че сред държавите нечленки на ЕС, които не са подписали декларацията, са Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и Швейцария.

България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларацията, като засега не се посочват причини за това решение, пише още ДПА.

Източник: БТА    
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