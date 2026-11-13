Биткойнът се срина под 70 000 долара на 13 ноември, а принудителните ликвидации на криптопазара надхвърлиха 1,3 млрд. долара за денонощие. Спадът се случва на фона на поскъпващия американски долар, очакванията за ново увеличение на лихвите в САЩ и военното напрежение в Близкия изток.

Най-голямата криптовалута поевтиня до около 69 000 долара, достигайки най-ниските си нива от август, съобщава CoinDesk. От началото на тримесечието биткойнът е загубил около 17% от стойността си, заличавайки значителна част от поскъпването през предходните три месеца.

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Разпродажбите засегнаха и останалите водещи криптовалути. Етериумът падна под 2000 долара за първи път от август, XRP се търгуваше близо до 1 долар, а Solana поевтиня под 80 долара.

Защо криптовалутите поевтиняват?

Един от факторите за спада е поскъпването на американския долар. Доларовият индекс DXY, който измерва стойността му спрямо кошница от основни световни валути, надхвърли 103 пункта и достигна най-високите си нива от около 19 месеца.

От началото на октомври индексът е нараснал с близо 2% заради очакванията, че Федералният резерв на САЩ може отново да повиши основните лихви.

След публикуването на по-високи от очакваното данни за американската инфлация през октомври пазарите започнаха да отчитат и вероятност за увеличение на лихвите с половин процентен пункт през декември.

Напрежението в Близкия изток

Допълнителна несигурност на финансовите пазари предизвикаха съобщенията за нова военна ескалация в Близкия изток.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е унищожил американски радар за ранно предупреждение в Бахрейн в отговор на въздушна атака срещу телекомуникационна кула в иранския град Сирик.

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Според изявление, цитирано от иранската агенция „Тасним“, ударът представлява сериозно предупреждение към САЩ. Иранските сили настояват за прекратяване на въздушните атаки и предполагаемата контрабанда на петрол през Ормузкия проток.

Твърденията на Иран за унищожаването на радара не са независимо потвърдени.

На фона на напрежението американският суров петрол WTI се търгуваше около 88 долара за барел.

Над 1,3 млрд. долара загубени позиции за 24 часа

Рязкото поевтиняване на криптовалутите доведе до масови принудителни ликвидации на позиции на инвеститори, използващи заемни средства.

Според данните на платформата CoinGlass, цитирани в информацията, за 24 часа са ликвидирани фючърсни позиции на стойност над 1,3 млрд. долара. От тях около 677 млн. долара са свързани с биткойн.

Близо 500 млн. долара от ликвидациите са настъпили непосредствено след преминаването на цената под психологическата граница от 70 000 долара.

Принудителна ликвидация се случва, когато борсата автоматично затвори позицията на инвеститор, защото загубите са изчерпали необходимото обезпечение.

Най-голямата отчетена ликвидирана позиция е била за над 31 млн. долара в децентрализираната платформа Hyperliquid. Тя е представлявала залог за поскъпване на биткойна.