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Радев: България подкрепи с резерви френската инициатива за европейската сигурност

Премиерът Румен Радев поиска промени в преамбюла на декларацията, така че политическите послания да отразяват настоящия етап на преговорите за мир в Украйна

13 ноември 2026, 09:33
Радев: България подкрепи с резерви френската инициатива за европейската сигурност
Източник: БТА

 

  • България подкрепи френската инициатива за европейската сигурност, но премиерът Румен Радев поиска промени в преамбюла, за да отчита хода на мирните преговори за Украйна
  • Около 40 държави подкрепят документа, който утвърждава принципите на ООН, Хелзинкския акт и правото на всяка страна сама да избира съюзите си
  • Инициативата предвижда сътрудничество срещу хибридни атаки, тероризъм, организирана престъпност и нелегална миграция, както и защита на сигурността в Черноморския регион

България е единствената страна от ЕС, която не подписа декларацията за сигурността на Европа

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин, съобщиха от правителствената пресслужба. Министър-председателят Румен Радев изрази писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане политическите послания да бъдат адаптирани към настоящия етап на преговорите за мир в Украйна.

България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна чрез преговори, новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ е важна стъпка в тази посока. Европейските позиции трябва да подкрепят този процес, а езикът на общите документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от мирните преговори, се допълва в съобщението. Искането на българския премиер е политическите послания да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира. 

Френската инициатива утвърждава като основи на сигурността в Европа Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването на тези принципи е в пряк интерес на България, посочват от правителствената пресслужба.

Инициативата е подкрепена от около 40 държави, сред които всички страни членки на Европейския съюз. Тя стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, като обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност.

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Целта е съвместно изграждане на способности и общи действия срещу хибридните атаки, тероризма, организираната престъпност, производството и разпространението на наркотици и нелегалната миграция. Инициативата изрично зачита националните политики за сигурност и отбрана на всяка държава, се посочва в съобщението.

България ще продължи да работи за сигурността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура срещу хибридни заплахи, допълват от правителствената пресслужба.

Припомняме, че около 40 държави от т.нар. широка Европа, надхвърляща границите на Европейския съюз, приеха по време на срещата им в Дъблин специална „харта", в която са заложени основните принципи на сигурността. Документът обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес.

Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна, каза премиерът Румен Радев пред журналисти вчера в Дъблин, където участва в деветата среща на върха на Европейската политическа общност и в заседание на лидерите на Европейския съвет.

Източник: БТА    
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