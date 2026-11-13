„Никога не е късно да започнеш отначало“: Тайра Банкс се раздели с дългогодишния си партньор

Т айра Банкс отново е необвързана. 52-годишният супермодел разкри в откровено интервю за радио HOT 97, че вече не е заедно с дългогодишния си партньор Луис Беланже-Мартен, съобщава People.

Новината дойде, след като водещите я попитаха кой е най-големият урок, който е научила от любовта и връзките. „Това е добър въпрос. Мисля, че никога не е твърде късно да започнеш отначало“, отговори Банкс, след като се замисли за момент.

„Вече съм свободна жена. На 52 години съм и съм сама. В един момент сякаш бях приключила с това – казвах си, че имам майка си, имам сина си и съм добре. Дори нямах желание за нещо ново. Но сега си мисля: знаете ли какво? Не е твърде късно“, сподели тя.

Звездата допълни, че се чувства изключително женствена и отново се наслаждава на срещите: „Няма такова нещо като „всичко е приключило заради възрастта“. В момента живея своята женственост на пълни обороти“.

Tyra Banks is opening up about her dating life after her breakup from Louis Bélanger-Martin. https://t.co/PbCOFXf8FV https://t.co/KRig7TmL1f — E! News (@enews) November 13, 2026

Ден по-късно пред TMZ в Ню Йорк Банкс затвърди новината с усмивка: „Ходя на срещи. Приятно е да си необвързан. Отдавна не ми се беше случвало“.

Връзка, пазена далеч от прожекторите

Тайра Банкс и канадският бизнесмен Луис Беланже-Мартен (съосновател на инвестиционната компания Groupe W Inc.) бяха свързвани заедно от октомври 2019 г., когато папараци ги засякоха на романтична вечеря. През годините двойката ревниво пазеше личния си живот и рядко се появяваше на светски събития, макар двамата да не криеха близостта си.

Отношенията им не бяха само романтични, но и професионални. През 2024 г. моделът разкри, че двамата живеят и работят заедно в Австралия, където Беланже-Мартен заемаше ръководна позиция в нейната компания за сладолед SMiZE Cream.

Tyra Banks confirms split from longtime boyfriend Louis Bélanger-Martin after 7 years together https://t.co/Wf8pFkohAD https://t.co/dFvinC9Ee8 — New York Post (@nypost) November 12, 2026

В предишни свои интервюта Тайра често хвалеше партньора си за безрезервната подкрепа. Тя споделяше, че именно той ѝ е помогнал да преодолее несигурността си в света на бизнеса и я е подкрепял зад кулисите по време на голямото ѝ завръщане на модния подиум на Victoria's Secret. Дори когато се опита да ѝ организира пищно парти за 50-ия рожден ден, а тя отказа с желанието просто да отиде в Дисниленд със семейството си, той прие решението ѝ с разбиране.

Днес обаче двамата поемат по различни пътища, а Банкс изглежда по-уверена от всякога в новия етап от живота си.