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Унгария и "мафиотската държава": В какво е замесен братът на Виктор Орбан

Той е обвинен в контрабанда и трафик на хора, корупция и неправомерно оказване на влияние

13 ноември 2026, 09:37
Унгария и "мафиотската държава": В какво е замесен братът на Виктор Орбан
Източник: БТА

Т ази седмица бе арестуван братът на Виктор Орбан. Той е обвинен в контрабанда и трафик на хора, корупция и неправомерно оказване на влияние. "Аз съм мишената", твърди бившият премиер, съобщи Deutsche Welle.

Унгарското правителство на Петер Мадяр нарича своята програма за реформи и преструктуриране "Операция Чистилище". Чрез нея кабинетът цели да преодолее тежкото наследство от дългогодишното управление на Виктор Орбан, пише вестник "Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ) по актуален повод. А той е свързан с 49-годишния брат на бившия унгарски премиер – Арон, който по-рано тази седмица беше арестуван.

Обвиненията срещу него са свързани с контрабанда и трафик на хора, нарушения на визовия режим, корупция и неправомерно оказване на влияние. В основата на случая стои история, чиито основни контури са известни от година и половина. По това време онлайн платформата Telex публикува мащабно разследване за Арон Орбан, неговите сделки и сътрудници, което се основава и на предоставени ѝ множество данни и аудиозаписи. По повод ареста му НЦЦ сега го припомня.

Твърди се, че братът на Орбан, който е с 14 години по-млад от бившия премиер, заедно с един съмнителен адвокат и още един съучастник са набирали работници от Виетнам и Непал с помощта на невярна информация. Според сведенията връзки, стигащи чак до кабинета на премиера с разклонения в различни министерства, държавни агенции и консулства, са спомогнали за осъществяването на тази дейност, припомня швейцарското издание.

Как е функционирала нелегалната схема?

На виетнамски работници са били издавани шенгенски визи под предлог, че ще участват в многодневни обучения за спасителни дейности в Университета в Печ. Това е изисквало значителни авансови плащания, както и високи такси за административна обработка – по няколко хиляди евро на човек – от които са се възползвали Арон Орбан и неговите бизнес партньори, пише НЦЦ. Някои от виетнамските граждани веднага са продължили пътя си към други шенгенски държави в Западна Европа. Въпреки големите авансови плащания, не всички клиенти, включили се в тази схема за набиране на персонал, реално са получили работниците, които са поръчали. Превръщането на това в бизнес модел е отчасти свързано с ограничителната миграционна политика на Виктор Орбан. Правителството активно се е стремяло да набере необходимата работна ръка от трети държави – първоначално от Украйна и Сърбия, а по-късно и от азиатски страни. Тази практика беше възприета и от други държави в Централна и Източна Европа.

Целта на "Операция Чистилище" е да разкрие мрежата от клиентелистки връзки, характерна за ерата на Орбан, и да сложи край на това, което мнозина в страната наричат ​​"мафиотска държава", пише по-нататък НЦЦ. А предполагаемият бизнес модел на Арон Орбан се вписва в този контекст, тъй като съдържа елементи на шуробаджанащина и неправомерно влияние.

Виктор Орбан: "Аз съм мишената"

Адвокатите на Арон Орбан изразиха възмущение от ареста на клиента си, извършен след обиски в дома му. Остро реагира и самият Виктор Орбан, пише "Политико". Изданието цитира пост на бившия премиер във Фейсбук. 

"Целта на тази мръсна игра е да се елиминира политическият опонент и да се установи еднопартийна система. Аз съм мишената; брат ми е просто пешка".

Бившият унгарски премиер обвинява правителството на Петер Мадяр, че се опитва да отклони общественото внимание от спорното според него разкриване на досиета на комунистическата тайна полиция. "Случващото се в Унгария не е търсене на отговорност. Това е политически лов на вещици", написа Виктор Орбан още в X.

Орбан и неговата партия "Фидес", управлявала Унгария в продължение на 16 години, осъждат опитите на новото правителство за разчистване на сметки, като възприемат себе си за жертви на политическо преследване, се казва в публикацията на "Нойе Цюрхер Цайтунг".

Според швейцарското издание и в части от гражданското общество гледат критично на агресивния "тежък подход" на Мадяр към наследството от ерата на Орбан. Въпреки това, подкрепата за новия ръководител на правителството остава висока, тъй като той последователно изпълнява предизборните си обещания, посочва НЦЦ.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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