Парите ни

Ще поскъпне ли парното заради по-скъпия газ?

„Булгаргаз“ иска ново увеличение от 14% през декември, но засега няма сигнали за промяна в сметките на домакинствата

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

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Въпреки рязкото поскъпване на природния газ и новото искане за увеличение на цената му през декември, засега няма индикации, че парното ще поскъпне. Това коментира Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Всички изказвания досега са в посока, че парното няма да поскъпва“, посочи Георгиев.

Коментарът му идва, след като „Булгаргаз“ поиска ново увеличение на цената на природния газ с 14% от 1 декември. През ноември синьото гориво вече поскъпна с близо 33% и достигна 58,43 евро за мегаватчас.

Газът скочи с над 32%, но ще плащаме ли повече за парно и ток?

„Към момента цената на газа е повишена, но само за месец ноември. Има поискано известно повишение за декември, но оттам нататък прогнозите са за по-ниски“, обясни Георгиев.

Предложението за декемврийската цена все още трябва да бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Държавата предвижда 2 млрд. евро за компенсации

На фона на високите енергийни цени държавата обяви компенсационни мерки за домакинствата и бизнеса на обща стойност 2 млрд. евро.

Мерките бяха представени от министъра на икономиката Александър Пулев след среща с представители на работодателските организации и синдикатите.

Правителството вече заяви намерение да запази цените на парното и електроенергията за битовите потребители без промяна през настоящия отоплителен сезон.

Защо авариите в София продължават?

Освен цените, проблем остават и честите аварии в топлопреносната мрежа на столицата.

Според Кремен Георгиев основната причина е остарялата инфраструктура на „Топлофикация София“.

Той обясни, че мрежата е изграждана преди много години и при отстраняването на една авария нерядко възниква нова повреда на друго място.

Ще ни изненада ли зимата със скъпо парно: Какви са прогнозите

Енергийният експерт Констанца Рангелова обърна внимание и на финансовото състояние на дружеството.

По думите ѝ само за първите шест месеца на годината загубите на „Топлофикация София“ достигат 70 млн. Тя постави въпроса как тези загуби ще бъдат покрити и какво дългосрочно решение може да осигури нормалната работа на дружеството.

Рангелова посочи още, че втечненият природен газ е най-скъпият вариант за доставка, а нивата на запасите в европейските газохранилища са ниски.

Редактор: Маргарита Костадинова
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