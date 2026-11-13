Ще поскъпне ли парното заради по-скъпия газ?

Въпреки рязкото поскъпване на природния газ и новото искане за увеличение на цената му през декември, засега няма индикации, че парното ще поскъпне. Това коментира Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
„Всички изказвания досега са в посока, че парното няма да поскъпва“, посочи Георгиев.
Коментарът му идва, след като „Булгаргаз“ поиска ново увеличение на цената на природния газ с 14% от 1 декември. През ноември синьото гориво вече поскъпна с близо 33% и достигна 58,43 евро за мегаватчас.
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„Към момента цената на газа е повишена, но само за месец ноември. Има поискано известно повишение за декември, но оттам нататък прогнозите са за по-ниски“, обясни Георгиев.
Предложението за декемврийската цена все още трябва да бъде разгледано от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Държавата предвижда 2 млрд. евро за компенсации
На фона на високите енергийни цени държавата обяви компенсационни мерки за домакинствата и бизнеса на обща стойност 2 млрд. евро.
Мерките бяха представени от министъра на икономиката Александър Пулев след среща с представители на работодателските организации и синдикатите.
Правителството вече заяви намерение да запази цените на парното и електроенергията за битовите потребители без промяна през настоящия отоплителен сезон.
Защо авариите в София продължават?
Освен цените, проблем остават и честите аварии в топлопреносната мрежа на столицата.
Според Кремен Георгиев основната причина е остарялата инфраструктура на „Топлофикация София“.
Той обясни, че мрежата е изграждана преди много години и при отстраняването на една авария нерядко възниква нова повреда на друго място.
Ще ни изненада ли зимата със скъпо парно: Какви са прогнозите
Енергийният експерт Констанца Рангелова обърна внимание и на финансовото състояние на дружеството.
По думите ѝ само за първите шест месеца на годината загубите на „Топлофикация София“ достигат 70 млн. Тя постави въпроса как тези загуби ще бъдат покрити и какво дългосрочно решение може да осигури нормалната работа на дружеството.
Рангелова посочи още, че втечненият природен газ е най-скъпият вариант за доставка, а нивата на запасите в европейските газохранилища са ниски.