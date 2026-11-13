Почистиха двата плажа „Липите“ край Синеморец от изхвърлените чували с пипер

Плажовете „Липите“ край Синеморец са почистени от над 150 чувала с червен пипер с участието на институции и местни жители.

Заради трудния достъп чувалите от малкия плаж са извозени по вода с понтони и моторна лодка.

Община Царево настоява за ясен държавен механизъм за реакция при подобни замърсявания.

Морето край Синеморец изхвърли над 150 чувала с червен пипер

Двата плажа „Липите“ край Синеморец, в община Царево, където морето изхвърли десетки чували с червен пипер, са почистени от екипи на няколко институции и местни жители. Това съобщиха от общинския пресцентър.

Почистването е било сериозно предизвикателство заради трудния терен, липсата на достъп за специализирана техника и необходимостта част от дейностите да бъдат извършени във водата.

В акцията са участвали екипи на Община Царево, Пристанище Царево, кметствата в Ахтопол и Синеморец, Държавното горско стопанство в Царево и Граничното полицейско управление в Царево.

Поради особеностите на терена и невъзможността да бъде използвана техника чувалите от малкия плаж „Липите“ са били транспортирани по вода с помощта на понтони, теглени от моторна лодка. Част от участниците са работили във водата, като са насочвали понтоните през плитчините, за да осигурят безопасното извозване на товара.

От Община Царево изразяват специална благодарност на Веселин Деспотов, който безвъзмездно е предоставил понтоните, както и на местния земеделски производител Васил Георгиев, осигурил големи чували, които са улеснили и ускорили събирането на отпадъците.

Благодарност е отправена и към служителите на Държавното горско стопанство и Граничното полицейско управление в Царево за оказаното съдействие при транспортирането на участниците, товаренето и преместването на чувалите. Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ е предоставила два неопренови костюма за участниците, работили във водата.

От общинската администрация обръщат внимание на необходимостта държавните институции да разработят ясен механизъм за действие и разпределение на отговорностите при подобни ситуации. Според тях случаят е показал, че не може да се разчита единствено на инициативността и ресурсите на местните институции при възникване на подобни замърсявания.

Повече от 150 чувала с червен пипер бяха изхвърлени на плажове край Синеморец на 8 ноември. Тогава от Областната администрация в Бургас посочиха, че най-вероятно чувалите с червен пипер са част от товара на контейнеровоза „Contship Jet“, потънал край Шабла в края на октомври 2026 г. Една от версиите е, че контейнерът се е отворил или разбил в морето, а морските течения са отнесли чувалите към брега.