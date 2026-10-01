Пеканов: Шест сектора трябва да помогнат за свиване на дефицита

Правителството е определило шест сектора, които да допринесат повече за намаляване на бюджетния дефицит, вместо да се увеличават данъците за домакинствата. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

Целта е през 2027 г. дефицитът да падне под 3% от БВП, като според Пеканов дали това ще бъде постигнато ще зависи и от резултатите за настоящата година.

„През 2027 г. работим дефицитът да падне под 3 процента. Това ще зависи и от цялостното представяне през тази година“, каза той.

По думите му икономическият растеж се движи по-добре от очакваното, а инфлацията е по-висока от прогнозираното. Според него тези два фактора помагат дефицитът през тази година да бъде по-нисък от предварително заложеното.

„Ако започнем от по-добра база, се целим догодина да се справим“, посочи Пеканов.

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Защо точно тези шест сектора

Вицепремиерът обясни по-подробно и логиката зад предложението за облагане на свръхпечалбата.

По думите му идентифицираните сектори са основно в сферата на услугите и голяма част от компаниите в тях са с чуждестранна собственост.

Пеканов подчерта, че правителството не вижда проблем в самото присъствие на чуждестранни компании у нас, но посочи, че част от тях реализират значителни печалби през последните години.

„По това, което се изнася всяка година, виждаме какви са печалбите им. В това няма нищо лошо, те са добре дошли, но тъй като в последните години ситуацията е такава, че им носи големи печалби, смятаме, че те трябва да допринесат“, обясни вицепремиерът.

Той уточни, че фирмите, които реално произвеждат, стартъпите и развиващите се предприятия не са в обхвата на този данък.

„Някой трябва да помогне“

Пеканов постави предложението в контекста на процедурата по свръхдефицит, в която се намира България.

По думите му правителството трябва да предложи мерки, с които бюджетният дефицит да бъде свит, а основният политически въпрос е откъде да дойдат необходимите допълнителни приходи.

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„Някой трябва да помогне, за да се преодолее тази ситуация“, каза той.

Вицепремиерът посочи, че според правителството допълнителната тежест трябва да бъде насочена към бизнеси, които през последните години са в добро финансово състояние, вместо към домакинствата.

„Нашият избор е ясен - тези сектори, тези бизнеси, които не могат да се оплачат от нищо през последните години, за които има нисък корпоративен данък, изнасят голяма част от печалбата си, работят в сектори, които са защитени, правят големи печалби през последните години“, заяви Пеканов.

Според него именно тези компании могат да имат по-голям принос към свиването на бюджетния дефицит.

„Нашето виждане е, че те могат да помогнат да се намали дупката в бюджета, а не домакинствата и обикновените хора“, каза той.

Алтернативата според Пеканов е по-висока тежест за домакинствата

Вицепремиерът представи избора и като политическо решение за това кой да понесе по-голяма част от необходимата бюджетна корекция.

По думите му най-лесният вариант би бил увеличаване на други данъци, които засягат пряко хората.

„Най-лесният вариант беше да вдигаме други данъци, които ще се отразят на домакинствата“, каза Пеканов.

Според него въпросът е дали при необходимост от допълнителни приходи държавата да натовари повече хората, които изпитват финансови затруднения, или секторите, които през последните години се развиват добре.

Данъчен стимул за инвестиции в AI и техника

Като друга важна част от данъчния пакет Пеканов посочи ускорената данъчна амортизация за инвестиции в изкуствен интелект, сървъри и компютърна техника.

Предложението е периодът да бъде намален от две години на една.

Така наред с мерките за увеличаване на приходите правителството предлага и данъчно стимулиране на предприятията, които инвестират в нови технологии.

Нови облекчения за семействата

Пеканов открои и две мерки, насочени към родителите.

Едната е възможността да се приспадат разходи за курсове, частни уроци и тренировки на децата до 2000 евро от данъчната основа.

Предвижда се и увеличение на данъчните облекчения за деца, като при едно дете прагът се предлага да се повиши от досегашните 6000 лева на 5000 евро.

Засега без увеличение на такса смет

Вицепремиерът съобщи още, че за момента няма да има увеличение на такса смет.

По думите му е намерен механизъм тя да не бъде индексирана в краткосрочен план.

По отношение на високите цени на горивата Пеканов заяви, че правителството няма да въвежда таван на цените.

„Ще продължим с помощите - целенасочени и ясно таргетирани, и ако има по-голям проблем и цената продължи да се покачва, те ще бъдат разширени“, каза той.

Пеканов подчерта, че кабинетът не знае дали ситуацията с горивата няма да се влоши през следващите месеци и затова според него с мерките трябва да се действа внимателно.