Парите ни

Пеканов: Шест сектора трябва да помогнат за свиване на дефицита

Правителството не планира по-високи данъци за домакинствата, а целта е дефицитът да падне под 3% през 2027 г.

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

1 октомври 2026, 11:47
Пеканов: Шест сектора трябва да помогнат за свиване на дефицита
Източник: БТА

Правителството е определило шест сектора, които да допринесат повече за намаляване на бюджетния дефицит, вместо да се увеличават данъците за домакинствата. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

Целта е през 2027 г. дефицитът да падне под 3% от БВП, като според Пеканов дали това ще бъде постигнато ще зависи и от резултатите за настоящата година.

„През 2027 г. работим дефицитът да падне под 3 процента. Това ще зависи и от цялостното представяне през тази година“, каза той.

По думите му икономическият растеж се движи по-добре от очакваното, а инфлацията е по-висока от прогнозираното. Според него тези два фактора помагат дефицитът през тази година да бъде по-нисък от предварително заложеното.

„Ако започнем от по-добра база, се целим догодина да се справим“, посочи Пеканов.

Бизнесът предлага друг данък за ваучерите и оспорва свръхпечалбата

Защо точно тези шест сектора

Вицепремиерът обясни по-подробно и логиката зад предложението за облагане на свръхпечалбата.

По думите му идентифицираните сектори са основно в сферата на услугите и голяма част от компаниите в тях са с чуждестранна собственост.

Пеканов подчерта, че правителството не вижда проблем в самото присъствие на чуждестранни компании у нас, но посочи, че част от тях реализират значителни печалби през последните години.

„По това, което се изнася всяка година, виждаме какви са печалбите им. В това няма нищо лошо, те са добре дошли, но тъй като в последните години ситуацията е такава, че им носи големи печалби, смятаме, че те трябва да допринесат“, обясни вицепремиерът.

Той уточни, че фирмите, които реално произвеждат, стартъпите и развиващите се предприятия не са в обхвата на този данък.

„Някой трябва да помогне“

Пеканов постави предложението в контекста на процедурата по свръхдефицит, в която се намира България.

По думите му правителството трябва да предложи мерки, с които бюджетният дефицит да бъде свит, а основният политически въпрос е откъде да дойдат необходимите допълнителни приходи.

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

„Някой трябва да помогне, за да се преодолее тази ситуация“, каза той.

Вицепремиерът посочи, че според правителството допълнителната тежест трябва да бъде насочена към бизнеси, които през последните години са в добро финансово състояние, вместо към домакинствата.

„Нашият избор е ясен - тези сектори, тези бизнеси, които не могат да се оплачат от нищо през последните години, за които има нисък корпоративен данък, изнасят голяма част от печалбата си, работят в сектори, които са защитени, правят големи печалби през последните години“, заяви Пеканов.

Според него именно тези компании могат да имат по-голям принос към свиването на бюджетния дефицит.

„Нашето виждане е, че те могат да помогнат да се намали дупката в бюджета, а не домакинствата и обикновените хора“, каза той.

Алтернативата според Пеканов е по-висока тежест за домакинствата

Вицепремиерът представи избора и като политическо решение за това кой да понесе по-голяма част от необходимата бюджетна корекция.

По думите му най-лесният вариант би бил увеличаване на други данъци, които засягат пряко хората.

„Най-лесният вариант беше да вдигаме други данъци, които ще се отразят на домакинствата“, каза Пеканов.

Според него въпросът е дали при необходимост от допълнителни приходи държавата да натовари повече хората, които изпитват финансови затруднения, или секторите, които през последните години се развиват добре.

Данъчен стимул за инвестиции в AI и техника

Като друга важна част от данъчния пакет Пеканов посочи ускорената данъчна амортизация за инвестиции в изкуствен интелект, сървъри и компютърна техника.

Предложението е периодът да бъде намален от две години на една.

Така наред с мерките за увеличаване на приходите правителството предлага и данъчно стимулиране на предприятията, които инвестират в нови технологии.

Нови облекчения за семействата

Пеканов открои и две мерки, насочени към родителите.

Едната е възможността да се приспадат разходи за курсове, частни уроци и тренировки на децата до 2000 евро от данъчната основа.

Предвижда се и увеличение на данъчните облекчения за деца, като при едно дете прагът се предлага да се повиши от досегашните 6000 лева на 5000 евро.

Засега без увеличение на такса смет

Вицепремиерът съобщи още, че за момента няма да има увеличение на такса смет.

По думите му е намерен механизъм тя да не бъде индексирана в краткосрочен план.

По отношение на високите цени на горивата Пеканов заяви, че правителството няма да въвежда таван на цените.

„Ще продължим с помощите - целенасочени и ясно таргетирани, и ако има по-голям проблем и цената продължи да се покачва, те ще бъдат разширени“, каза той.

Пеканов подчерта, че кабинетът не знае дали ситуацията с горивата няма да се влоши през следващите месеци и затова според него с мерките трябва да се действа внимателно.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БНТ    
бюджетен дефицит данък свръхпечалба Атанас Пеканов данъчна политика правителство данъчни облекчения чуждестранни компании икономически растеж инфлация домакинства
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Кремъл с реакция след изказването на Радев: Положителен сигнал, следим го

Кремъл с реакция след изказването на Радев: Положителен сигнал, следим го

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

„Бях ужасен и вцепетен, когато работегахме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

„Бях ужасен и вцепетен, когато работегахме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо котката ми ме следва в банята? 

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

България Преди 22 минути

БАБХ въведе 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около засегнатия животновъден обект

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

България Преди 29 минути

Иван Гойчев остава съветник на столичния кмет и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината

Гаф в НАТО: Кубинките на американските морски пехотници се разпаднаха в норвежкия студ

Гаф в НАТО: Кубинките на американските морски пехотници се разпаднаха в норвежкия студ

Любопитно Преди 56 минути

Некачествени американски обувки оставиха морските пехотници със замръзнали крака по време на учение в Арктика. Войниците трябваше спешно да купуват норвежки кубинки, което подклади скандал във Вашингтон

Наводнения, свлачища, прекъсвания на тока и затворени училища: Мощна буря връхлетя Крит

Наводнения, свлачища, прекъсвания на тока и затворени училища: Мощна буря връхлетя Крит

Свят Преди 57 минути

Поройните дъждове причиниха сериозни щети, двама души са пострадали, изпратени са предупреждения по 112

<p>Българската агенция за инвестиции е с нов изпълнителен директор</p>

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

България Преди 1 час

Той поема поста от Ангел Иванов, който досега беше временно изпълняващ длъжността

Само четири държави в ЕС са с по-ниска безработица от България

Само четири държави в ЕС са с по-ниска безработица от България

Парите ни Преди 1 час

Безработицата у нас остава 3,5% за трети пореден месец при 6,1% средно за Европейския съюз

Божанов: Искаме проверка на доходите и имотите, свързвани със Сарафов

Божанов: Искаме проверка на доходите и имотите, свързвани със Сарафов

България Преди 1 час

От „Демократична България“ настояват и за документи от ВСС за „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“

Масово отравяне на сватба в Азербайджан: Над 90 души влязоха в болница

Масово отравяне на сватба в Азербайджан: Над 90 души влязоха в болница

Свят Преди 1 час

Причина за инцидента е сватбено тържество в град Кюрдамир, след което десетки гости са потърсили спешна медицинска помощ

YouTube Premium вече е част от богатото портфолио с дигитални услуги на А1

YouTube Premium вече е част от богатото портфолио с дигитални услуги на А1

Любопитно Преди 1 час

<p>Държавата търси решение за българското вино</p>

Земеделският министър: Държавата ще работи за нови пазари и по-голяма консумация на българско вино

България Преди 1 час

Трябва да помогнем на лозарския сектор да се окрупни, заяви земеделският министър

Какво разкрива гласът за здравето и стареенето

Какво разкрива гласът за здравето и стареенето

Любопитно Преди 1 час

Досегашните методи за измерване на биологичното стареене често изискват скъпо оборудване като ЯМР скенери, кръвни проби или специализирани клинични оценки. Речта, от друга страна, може да бъде записана дистанционно, многократно и на много ниска цена, което отваря нови възможности за диагностика в световен мащаб

,

Посмъртно отмениха забрана Дейвид Боуи да посещава арт пространство в Брайтън

Любопитно Преди 2 часа

Организаторите на арт пространството „Брайтън доум“ официално отмениха забраната за рок иконата, наложена през 1973 г., за да представят потапящо аудио-визуално изживяване с невиждани кадри от личния му архив

От „Като две капки вода“ до „Пееш или лъжеш“: Даниел Пеев - Дънди в търсене на истинския талант

От „Като две капки вода“ до „Пееш или лъжеш“: Даниел Пеев - Дънди в търсене на истинския талант

Любопитно Преди 2 часа

Марта Вачкова, Даниел Бачорски и Златка Райкова влизат в панела

Цените паднаха през септември, но годишната инфлация се ускори до 5,6%

Цените паднаха през септември, но годишната инфлация се ускори до 5,6%

Парите ни Преди 2 часа

Транспортът и образованието поскъпнаха най-силно, а храните в малката кошница са нагоре с 0,7%

Клон от дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна, в болница са

Клон от дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна, в болница са

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в Морската градина, все още не е ясно какво е състоянието им

„SOS Разтребители“ влизат в изоставена химическа лаборатория

„SOS Разтребители“ влизат в изоставена химическа лаборатория

Любопитно Преди 2 часа

Даниел Бачорски и екипът му помагат на училище за обучение на моряци в четвъртък от 20:00 ч.

Всичко от днес

От мрежата

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg
1

Изпращаме топъл и сух септември

sinoptik.bg

32 години разлика: Джим Кери се ожени тайно за младата си приятелка

Edna.bg

Световен ден на кафето: 10 любопитни факти за черната напитка

Edna.bg

Откриха тяло на мъж на Витоша

Nova.bg

Прокурорският син с качулка в съда: Изглеждам различно, не искам да ме снимат

Nova.bg