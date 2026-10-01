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„SOS Разтребители“ влизат в изоставена химическа лаборатория

Даниел Бачорски и екипът му помагат на училище за обучение на моряци в четвъртък от 20:00 ч.

1 октомври 2026, 12:12
„SOS Разтребители“ влизат в изоставена химическа лаборатория
Източник: NOVA

С пециалната селекция от премиерни епизоди на „SOS Разтребители“ започва с на пръв поглед непосилна задача от „Мисия Варна“ – четвъртък от 20:00 ч. по NOVA. Отрядът за бързо почистване на Даниел Бачорски ще влезе в изоставена химическа лаборатория в центъра на Варна, която е част от Българския морски квалификационен център.

Източник: NOVA

Екипът на предаването ще се отзове на молбата за помощ на капитан далечно плаване инж. Денчо Добрев, който е управител на учебното заведение. Преди години именно там са се провеждали тестове за проверка на качеството на горива и смеси, които се използват в корабоплаването. Днес мястото е затворено, а желанието на преподавателите е то да се превърне в модерен кабинет по науки.

Източник: NOVA

Стъклените епруветки, колби и специфични отпадъци няма да бъдат препятствие пред екипа, но борбата за ново начало ще бъде с „непоклатими“ бетонни мивки. Ще бъдат ли достатъчни мускулите на господата, за да се справят с тях или ще имат нужда от специализирана помощ?

Източник: NOVA

Не пропускайте да видите в новия епизод на “SOS Разтребители“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването. Гледайте всички епизоди на предаването и на NOVA PLAY!

Източник: NOVA    
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