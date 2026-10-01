Развод с намек за отмъщение: Съпругът на Кристи Ноем я заплаши със „своята истина“

С ъпругът на Кристи Ноем, Байрън, изрази загадъчно желание „истински да сподели своята гледна точка“ на фона на развода си с освободената от длъжност бивш министър на вътрешната сигурност, месеци след като неговият странен фетиш към „бимбофикация“ беше разкрит.

„Байрън е натъжен, че бракът приключва, и се надява на лично и приятелско уреждане на въпроса. Ако се наложат съдебни процедури, Браънт ще се възползва от възможността истински да сподели своята гледна точка“, заяви в изявление адвокатът на Байрън, Тим Ботъм.

Ботъм добави: „Приоритетът на Байрън е да защити семейството и да продължи напред като любящи родители и баба и дядо“.

Бившият губернатор на Южна Дакота и министър на вътрешната сигурност подаде молба за развод в понеделник в съда в окръг Хамлин в нейния роден щат. Двойката е женена от 1992 г. и има три деца: дъщери Касиди (31 г.) и Кенеди (29 г.) и син Букър (23 г.). Касиди и Кенеди имат свои деца.

Разводът идва шест месеца след като Daily Mail публикува статия, разкриваща увлечеността на Байрън по сексуални работнички и модели от OnlyFans – заедно със смущаващи снимки, на които той позира съблазнително с абсурдно големи гърди протези.

Според изданието 56-годишният Байрън е изпратил около 25 000 долара чрез приложенията Cash app и PayPal на жена, с която се е запознал в онлайн общността за фетиша „бимбофикация“.

Друга сексуална работничка тип „кукла Барби“ е показала на изданието касови бележки от януари 2023 г. от акаунт, за който се твърди, че е свързан с Байрън, на обща стойност над 30 000 долара.

Представител на Кристи заяви пред The Post по онова време, че тя е „съкрушена“ от разкритието, добавяйки: „Семейството беше изненадано от това и моли за уединение и молитви в този момент“.

За 54-годишната Кристи отдавна се носят слухове, че има романтична връзка с бившия съветник от кампанията на Тръмп Кори Левандовски, който е женен и има четири деца. Двамата бяха забелязани да карат велосипеди и да се прегръщат край бреговете на езерото Минетонка в Минесота едва миналия месец.

Президентът Тръмп уволни Ноем от ръководния пост в Министерството на вътрешната сигурност през март, след като тя беше разпитвана на изслушване в Конгреса относно твърдения за „сексуални отношения“ с Левандовски, който беше специален правителствен служител в министерството.

Тя не отговори директно, което беше широко възприето като признание за изневяра.