Васил Михайлов с качулка в съда: Не искам да ме виждат

С офийският апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд - Кюстендил, с което Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, остава за постоянно в ареста. Решението е окончателно.

Михайлов ще изтърпява мярката за неотклонение, докато излежава остатъка от присъдата си в затвора в Самораново.

Делото за мярката е свързано с издадена от Гърция европейска заповед за арест (ЕЗА), с която гръцките власти искат задържането и предаването му.

С качулка в съдебната зала

В началото на заседанието Михайлов заяви, че ще остане с качулка, тъй като външният му вид е променен и не иска да бъде сниман.

Под якето му се виждаше дълга брада.

В края на заседанието съдът му наложи глоба от 250 евро заради отказа да свали качулката си, предаде "24 Часа".

В последната си дума пред съда Михайлов заявил, че няма какво да каже.

Какво поиска защитата

Адвокатът му Ивайло Юруков посочи, че Окръжният съд в Кюстендил е наложил мярката „задържане под стража“ заради европейската заповед за арест от Гърция.

По думите му според гръцкото законодателство престъпленията, за които Михайлов е разследван, са тежки и при доказване на вина може да бъде наложено наказание доживотен затвор.

Защитата обаче посочи, че към европейската заповед за арест не са приложени документи, които да доказват вината на Михайлов.

Адвокат Юруков заяви още, че няма опасност клиентът му да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде определена по-лека мярка за неотклонение.

Прокуратурата настоя за постоянен арест

Прокурор Росица Слабакова определи постоянния арест като най-адекватната мярка за неотклонение с оглед на данните за Михайлов.

Тя посочи, че той е обвиняем по няколко дела, едно от които е за жесток побой.

Прокуратурата изтъкна и че Михайлов се е укривал повече от девет месеца.

Именно тези обстоятелства според държавното обвинение обосновават опасността той да се укрие и необходимостта да остане задържан.

Какво иска Гърция

Мярката за неотклонение е наложена заради европейската заповед за арест, издадена от гръцките власти.

По данни, представени по делото, Михайлов е издирван във връзка с шест деяния. Сред тях са участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и грабеж.

Според гръцкото законодателство за част от тези престъпления са предвидени тежки наказания.

Твърденията на гръцките власти предстои да бъдат разгледани по същество в рамките на съответното производство. Европейската заповед за арест сама по себе си не представлява присъда.

Михайлов излежава присъда в България

Васил Михайлов беше задържан през май след повече от девет месеца, в които беше обявен за издирване.

В момента той се намира в затвора в Самораново, където изтърпява остатъка от присъдата си по българско дело.

С решението си Софийският апелативен съд потвърди задържането му под стража. Определението е окончателно.