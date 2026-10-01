„Не изпускай ритъма“: Защо високото кръвно може да мълчи с години и как да се защитим

С ърдечносъдовите заболявания остават водеща причина за смъртност както в световен мащаб, така и у нас. По повод Световния ден на сърцето експертите от ВМА напомниха за важната роля на превенцията.

Сърцето невинаги дава ясни сигнали, когато е подложено на риск. Високото артериално налягане и повишените нива на холестерол могат да протичат абсолютно безсимптомно в продължение на години. Тъкмо затова основното послание на тазгодишния Световен ден на сърцето (29 септември) бе категорично: „Не изпускай ритъма“.

„Не бива да чакаме да се появят първите оплаквания, за да обърнем внимание на здравето си“, подчертава полковник професор д-р Ивайло Даскалов, началник на Клиниката по кардиология към Военномедицинска академия (ВМА).

По думите му редовното измерване на кръвното налягане и периодичното проследяване на показателите за кръвна захар и холестерол са най-сигурният начин евентуалните рискове да бъдат открити навреме.

Кампанията на Световната сърдечна федерация тази година поставя акцент върху онези предупредителни признаци, които хората най-често пропускат или подценяват.

Лекарите от Клиниката по кардиология на ВМА, които разполагат с дългогодишен опит и традиции в диагностиката и лечението на тези заболявания, отбелязват, че ежедневната им работа с пациенти потвърждава ключовото значение на профилактиката. Екипът активно подкрепя инициативите, насърчаващи гражданите да познават рисковите фактори, да посещават профилактични прегледи и да потърсят специализирана помощ навреме.

Професор Даскалов напомня, че грижата за сърдечносъдовата система започва още в детска възраст с изграждането на здравословни модели на поведение.

3 основни стъпки за здраво сърце според специалистите от ВМА:

Редовна физическа активност: Умерено, но систематично движение (всекидневно ходене пеша или спорт) за поддържане на общия тонус.

Балансиран хранителен режим: Намаляване на приема на сол, захар и наситени мазнини за сметка на повече пресни плодове и зеленчуци.

Ограничаване на вредните навици: Пълно отказване от тютюнопушенето и свеждане на консумацията на алкохол до минимум.

„Профилактичният преглед може да открие сериозен проблем, преди той да се е превърнал в спешен случай. Не чакайте сърцето да ви даде повод, за да го проверите“, апелира проф. Даскалов.