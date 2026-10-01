Безплатна електронна идентификация: Депутатите премахнаха таксите

И здаването на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатно. Това реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за електронната идентификация.
Законопроектът е внесен от Петър Тодоров от „Прогресивна България“ и група народни представители.
- Какво се променя
С приетите изменения отпада таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност.
Без такса ще бъде и проверката на електронна идентичност, когато тя се извършва от държавния център за електронна идентификация във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.
Така гражданите няма да заплащат за удостоверяването на самоличността си при използване на електронни услуги, предоставяни от държавни и обществени институции.
Запазва се възможността услугите по проверка на електронна идентичност да се предоставят и от регистрирани частни центрове. В тези случаи услугата ще може да бъде платена.
- Удостоверенията за овластяване
Депутатите приеха още удостоверенията за овластяване да се издават само по електронен път.
Промените са част от мерките за улесняване на електронното взаимодействие между гражданите, бизнеса и институциите.