Безплатна електронна идентификация: Депутатите премахнаха таксите

И здаването на удостоверение за електронна идентичност вече ще бъде безплатно. Това реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за електронната идентификация.

Законопроектът е внесен от Петър Тодоров от „Прогресивна България“ и група народни представители.

Какво се променя

С приетите изменения отпада таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност.

Без такса ще бъде и проверката на електронна идентичност, когато тя се извършва от държавния център за електронна идентификация във връзка с предоставянето на услуги от държавни органи, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Така гражданите няма да заплащат за удостоверяването на самоличността си при използване на електронни услуги, предоставяни от държавни и обществени институции.

Запазва се възможността услугите по проверка на електронна идентичност да се предоставят и от регистрирани частни центрове. В тези случаи услугата ще може да бъде платена.

Удостоверенията за овластяване

Депутатите приеха още удостоверенията за овластяване да се издават само по електронен път.

Промените са част от мерките за улесняване на електронното взаимодействие между гражданите, бизнеса и институциите.