България

Клон от дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна, в болница са

Инцидентът е станал в Морската градина, все още не е ясно какво е състоянието им

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 1 октомври 2026, 12:12
Клон от дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна, в болница са
Източник: БТА

М ъж и жена са настанени в болница, след като клон от дърво падна върху тях в Морската градина във Варна, съобщиха за БТА от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Анна“ в крайморския град. При инцидента е пострадала леко още една жена, която е освободена от лечебното заведение, допълниха от болницата.

По-тежко пострадалата жена е настанена в неврохирургия, а мъжът, който е в най-тежко състояние, е в реанимацията, допълниха от здравното заведение.

От полицията съобщиха, че около 10:50 часа е получен сигнал за инцидент в Морската градина. Мъж на 72 години и жена на 59 години - служители по чистотата към Община Варна, са изпълнявали служебните си задължения, когато клон от дърво се е счупил и е паднал върху тях.

На мястото на инцидента са били изпратени две линейки, предаде БТА.

Все още не е ясно какво е състоянието на пострадалите. Те са откарани в болнично заведение, където към момента се извършват прегледи за установяване на състоянието им и характера на получените травми. На мястото на инцидента има екип на полицията.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков    
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