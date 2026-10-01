Професорът, чието семейство нахлу в ефира на BBC и взриви мрежата, показа как изглеждат децата му днес

Р обърт Кели се превърна в интернет сензация, след като малките му деца по забавен начин прекъснаха интервюто му на живо по BBC. Сега, почти десетилетие по-късно, той даде възможност на феновете да надникнат в живота на семейството му.

Професорът по политология Робърт Кели доби световна популярност през 2017 г., когато двете му дечица се нахлуха в кабинета му, докато той коментираше темата за Южна Корея в ефир.

Мигове по-късно съпругата му влетя в стаята, грабна децата и се опита да излезе максимално дискретно, докато Кели се извиняваше за хаоса. Кадрите, събрали над 65 милиона гледания в официалния YouTube канал на BBC News, разсмяха зрителите по целия свят.

Един от потребителите коментира: „Начинът, по който съпругата влетя в стаята, беше просто ЗЛАТО.“ Друг добавя: „Трябва да призная, че това е най-добрият 44-секунден клип в интернет. За всички времена.“

Сега Кели използва платформата X, за да сподели актуални снимки на семейството си, на които двете му деца вече са доста пораснали.

Той написа: „Малко съдържание от «BBC таткото». Мина доста време: моят рожден ден; аз и Джеймс на поход; Марион, която вече изглежда много пораснала; «BBC майката» и аз на уличен фестивал. Джеймс вече е на 10, а Марион — на 13.“

Трогателните кадри го улавят заедно със семейството му на живописен преход в планината, как се наслаждават на шоколадова торта и как със съпругата му сияят на местно празнично събитие.

Some BBC Dad content. It's been awhile:



My birthday; James and I hiking; Marion looking very grown-up; BBC Mom and I at a street festival.



James is now 10; Marion is 13. pic.twitter.com/RSV6Yp03Mf — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) September 29, 2026

„Един от най-великите интернет клипове на всички времена“

В отговор на публикацията му един потребител написа: „Невероятно е колко бързо лети времето. Бебетата вече са тийнейджъри.“

Друг добави: „Благодарим, че споделихте това! Прекрасното ви семейство ни подари толкова много смях.“

Трети отбелязва: „Бог да ви благослови! Това е един от най-великите интернет клипове в историята.“

Друг потребител допълни: „Спомням си как навремето това видео се разпространи светкавично и в японските социални мрежи. То изпълни напрегнатите ни фийдове с усмивки и топли думи. Тъй като по онова време и аз отглеждах малко дете, гледките на малката госпожица, която танцува с такава чиста радост, се преплитаха в съзнанието ми с моето собствено дете. Беше толкова мило. Искрено честитя на децата ви за това колко здрави и щастливи са пораснали.“

„Не мога да повярвам колко бързо минават годините! Сякаш беше вчера, когато Марион танцуваше по време на включването на живо, а Джеймс се появи с проходилката. Легендарни бащински моменти от BBC таткото“, завършва друг фен.