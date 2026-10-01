Любопитно

Професорът, чието семейство нахлу в ефира на BBC и взриви мрежата, показа как изглеждат децата му днес

Почти десетилетие след като превзеха световния ефир и се превърнаха в интернет сензация, децата на професор Робърт Кели вече са пораснали. Семейството сподели нови снимки и трогна милионите си фенове в социалните мрежи с това колко много се е променило

Стела Христова Стела Христова

1 октомври 2026, 11:40
Професорът, чието семейство нахлу в ефира на BBC и взриви мрежата, показа как изглеждат децата му днес
Източник: iStock

Р обърт Кели се превърна в интернет сензация, след като малките му деца по забавен начин прекъснаха интервюто му на живо по BBC. Сега, почти десетилетие по-късно, той даде възможност на феновете да надникнат в живота на семейството му.

Професорът по политология Робърт Кели доби световна популярност през 2017 г., когато двете му дечица се нахлуха в кабинета му, докато той коментираше темата за Южна Корея в ефир.

Мигове по-късно съпругата му влетя в стаята, грабна децата и се опита да излезе максимално дискретно, докато Кели се извиняваше за хаоса. Кадрите, събрали над 65 милиона гледания в официалния YouTube канал на BBC News, разсмяха зрителите по целия свят.

Един от потребителите коментира: „Начинът, по който съпругата влетя в стаята, беше просто ЗЛАТО.“ Друг добавя: „Трябва да призная, че това е най-добрият 44-секунден клип в интернет. За всички времена.“

Сега Кели използва платформата X, за да сподели актуални снимки на семейството си, на които двете му деца вече са доста пораснали.

Той написа: „Малко съдържание от «BBC таткото». Мина доста време: моят рожден ден; аз и Джеймс на поход; Марион, която вече изглежда много пораснала; «BBC майката» и аз на уличен фестивал. Джеймс вече е на 10, а Марион — на 13.“

Трогателните кадри го улавят заедно със семейството му на живописен преход в планината, как се наслаждават на шоколадова торта и как със съпругата му сияят на местно празнично събитие.

  • „Един от най-великите интернет клипове на всички времена“

В отговор на публикацията му един потребител написа: „Невероятно е колко бързо лети времето. Бебетата вече са тийнейджъри.“

Друг добави: „Благодарим, че споделихте това! Прекрасното ви семейство ни подари толкова много смях.“

Трети отбелязва: „Бог да ви благослови! Това е един от най-великите интернет клипове в историята.“

Друг потребител допълни: „Спомням си как навремето това видео се разпространи светкавично и в японските социални мрежи. То изпълни напрегнатите ни фийдове с усмивки и топли думи. Тъй като по онова време и аз отглеждах малко дете, гледките на малката госпожица, която танцува с такава чиста радост, се преплитаха в съзнанието ми с моето собствено дете. Беше толкова мило. Искрено честитя на децата ви за това колко здрави и щастливи са пораснали.“

„Не мога да повярвам колко бързо минават годините! Сякаш беше вчера, когато Марион танцуваше по време на включването на живо, а Джеймс се появи с проходилката. Легендарни бащински моменти от BBC таткото“, завършва друг фен.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.dailystar.co.uk    
Робърт Кели BBC татко вирусно видео интернет сензация интервю на живо семейство забавно прекъсване деца
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Кремъл с реакция след изказването на Радев: Положителен сигнал, следим го

Кремъл с реакция след изказването на Радев: Положителен сигнал, следим го

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

„Бях ужасен и вцепетен, когато работегахме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

„Бях ужасен и вцепетен, когато работегахме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

Повече екрани, камери и големи джанти оскъпяват сметката за ремонт

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 2 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

България Преди 20 минути

БАБХ въведе 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около засегнатия животновъден обект

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

България Преди 27 минути

Иван Гойчев остава съветник на столичния кмет и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината

Гаф в НАТО: Кубинките на американските морски пехотници се разпаднаха в норвежкия студ

Гаф в НАТО: Кубинките на американските морски пехотници се разпаднаха в норвежкия студ

Любопитно Преди 54 минути

Некачествени американски обувки оставиха морските пехотници със замръзнали крака по време на учение в Арктика. Войниците трябваше спешно да купуват норвежки кубинки, което подклади скандал във Вашингтон

Наводнения, свлачища, прекъсвания на тока и затворени училища: Мощна буря връхлетя Крит

Наводнения, свлачища, прекъсвания на тока и затворени училища: Мощна буря връхлетя Крит

Свят Преди 55 минути

Поройните дъждове причиниха сериозни щети, двама души са пострадали, изпратени са предупреждения по 112

<p>Българската агенция за инвестиции е с нов изпълнителен директор</p>

Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

България Преди 59 минути

Той поема поста от Ангел Иванов, който досега беше временно изпълняващ длъжността

Само четири държави в ЕС са с по-ниска безработица от България

Само четири държави в ЕС са с по-ниска безработица от България

Парите ни Преди 1 час

Безработицата у нас остава 3,5% за трети пореден месец при 6,1% средно за Европейския съюз

Божанов: Искаме проверка на доходите и имотите, свързвани със Сарафов

Божанов: Искаме проверка на доходите и имотите, свързвани със Сарафов

България Преди 1 час

От „Демократична България“ настояват и за документи от ВСС за „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“

Масово отравяне на сватба в Азербайджан: Над 90 души влязоха в болница

Масово отравяне на сватба в Азербайджан: Над 90 души влязоха в болница

Свят Преди 1 час

Причина за инцидента е сватбено тържество в град Кюрдамир, след което десетки гости са потърсили спешна медицинска помощ

YouTube Premium вече е част от богатото портфолио с дигитални услуги на А1

YouTube Premium вече е част от богатото портфолио с дигитални услуги на А1

Любопитно Преди 1 час

<p>Държавата търси решение за българското вино</p>

Земеделският министър: Държавата ще работи за нови пазари и по-голяма консумация на българско вино

България Преди 1 час

Трябва да помогнем на лозарския сектор да се окрупни, заяви земеделският министър

Какво разкрива гласът за здравето и стареенето

Какво разкрива гласът за здравето и стареенето

Любопитно Преди 1 час

Досегашните методи за измерване на биологичното стареене често изискват скъпо оборудване като ЯМР скенери, кръвни проби или специализирани клинични оценки. Речта, от друга страна, може да бъде записана дистанционно, многократно и на много ниска цена, което отваря нови възможности за диагностика в световен мащаб

,

Посмъртно отмениха забрана Дейвид Боуи да посещава арт пространство в Брайтън

Любопитно Преди 1 час

Организаторите на арт пространството „Брайтън доум“ официално отмениха забраната за рок иконата, наложена през 1973 г., за да представят потапящо аудио-визуално изживяване с невиждани кадри от личния му архив

От „Като две капки вода“ до „Пееш или лъжеш“: Даниел Пеев - Дънди в търсене на истинския талант

От „Като две капки вода“ до „Пееш или лъжеш“: Даниел Пеев - Дънди в търсене на истинския талант

Любопитно Преди 2 часа

Марта Вачкова, Даниел Бачорски и Златка Райкова влизат в панела

Цените паднаха през септември, но годишната инфлация се ускори до 5,6%

Цените паднаха през септември, но годишната инфлация се ускори до 5,6%

Парите ни Преди 2 часа

Транспортът и образованието поскъпнаха най-силно, а храните в малката кошница са нагоре с 0,7%

Клон от дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна, в болница са

Клон от дърво падна върху мъж и жена в Морската градина във Варна, в болница са

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в Морската градина, все още не е ясно какво е състоянието им

„SOS Разтребители“ влизат в изоставена химическа лаборатория

„SOS Разтребители“ влизат в изоставена химическа лаборатория

Любопитно Преди 2 часа

Даниел Бачорски и екипът му помагат на училище за обучение на моряци в четвъртък от 20:00 ч.

Всичко от днес

От мрежата

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
1

Рядък леопард се роди в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg
1

Изпращаме топъл и сух септември

sinoptik.bg

32 години разлика: Джим Кери се ожени тайно за младата си приятелка

Edna.bg

Световен ден на кафето: 10 любопитни факти за черната напитка

Edna.bg

Откриха тяло на мъж на Витоша

Nova.bg

Прокурорският син с качулка в съда: Изглеждам различно, не искам да ме снимат

Nova.bg