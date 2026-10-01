Месечното потребление на енергия не трябва просто да се плаща, а да се управлява

Ч ия отговорност е електроенергията в една компания? На счетоводоствто, което плаща фактурите? На техническия екип, който следи машините или на управителя, който избира договора, но рядко има възможност да следи паричните потоци и потреблението на месечна база?

В много от компаниите нямат точен отговор на този въпрос, защото конюнктурата е била такава. Но в наши дни, когато пазарът на електроенергия е либерализиран, бизнесът може да избира различни модели за доставка, да използва възобновяема енергия, да произвежда собствена електроенергия и да търси по-голяма предвидимост според спецификата на дейността си.

Това не означава, че всяка малка или средна компания трябва да има собствен енергиен мениджър. По-важното е решенията за потребление, договор, пазарен риск и устойчивост да не се разглеждат изолирано едно от друго. Именно тук правилният енергиен партньор може да помогне на бизнеса да види общата картина и да превърне информацията в конкретни решения.

TOKI развива такъв подход – ролята на търговеца да не приключва с доставката и фактурата. Чрез приложението oki.toki.bg бизнесът може да следи на едно място потреблението, разходите, договорите и фактурите си, включително когато управлява повече от един обект. По-добрата видимост върху данните е първата стъпка към по-информирани енергийни решения. Следващата стъпка е тази информация да се превърне в избор на подходящ модел за доставка. За една компания приоритет може да бъде по-голямата предвидимост, за друга – по-гъвкавото следване на пазара, а за трета – дългосрочното снабдяване с възобновяема енергия. TOKI работи с различни модели за доставка, така че решението да бъде съобразено с профила, целите и отношението към пазарния риск на конкретния бизнес.

Това е възможно, защото TOKI работи и с двете страни на пазара - потребители и ВЕИ производители - и помага да бъдат свързани по работещ начин.

Директната връзка между производител и потребител обаче изисква повече от съгласие за цена. Производството на една соларна централа например е концентрирано основно през светлата част на деня, докато една фабрика може да работи денонощно. Затова трябва да бъдат управлявани както договорените количества, така и излишъците, допълващата енергия и отклоненията от графиците.

Тук TOKI има ролята да свърже двете страни и да управлява процесите между тях. Компанията структурира и администрира договорните отношения, управлява балансирането и организира реализацията на излишъците и снабдяването с допълваща енергия според договорените условия. За бизнеса това означава възможност да използва възобновяема енергия, без сам да управлява всички пазарни и административни процеси зад подобна сделка.

Една от възможностите са дългосрочните PPA договори (Power Purchase Agreements), чрез които бизнесът може да договори доставка на възобновяема електроенергия за по-дълъг период. Сред предлаганите от TOKI модели има решения с фиксирана цена за договорените количества, а възобновяемият произход на енергията се удостоверява с гаранции за произход.

Моделът позволява на повече бизнес потребители да получат достъп до електроенергия от възобновяем производител, като TOKI организира връзката между производството и потреблението и управлява необходимите търговски процеси. Така възможностите на дългосрочното снабдяване със зелена енергия стават приложими и за компании с различен мащаб и профил на потребление.

При „Сподели енергия“ могат да бъдат договорени и по-кратки периоди спрямо традиционните дългосрочни PPA модели. TOKI координира графиците и балансирането и осигурява необходимата допълваща енергия според условията на конкретния договор.

Източник: istock

Как разбирате дали енергийната ви стратегия работи?

За да си отговорите на въпроса дали енергийната ви стратеги работи или просто “плащате тока”, отговорете честно на въпросите по-долу:

Виждате данните веднъж месечно във фактурата?

Избирате договор почти само по цена?

Нямате прогноза за следващите месеци?

Различни хора отговарят за отделни части без общ поглед?

Собственото производство и доставката се разглеждат отделно?

Ако сте отговорили с “да” на повечето въпроси, вие по-скоро плащате енергия.

Можете да кажете, че я управлявате, ако отговориш с “Да” на следните въпроси:

Планирате ли електроенергията заедно с дейността на бизнеса?

Знаете ли какъв бизнес риск сте готови да поемете за цената на електроенергията?

Изисквате ли информация от търговеца ви на електроенергия?

Имате ли ясни критерии защо сте избрали конкретен модел на снабдяване?

Променяте ли стратегията, когато бизнесът ви се променя?

След като вече знаете разликата, остава само един въпрос: вашият бизнес просто плаща сметките си за ток или вече управлява своето бъдеще?